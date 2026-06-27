Así quedó el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026; partidos y dónde ver en TV

Cada vez falta menos para conocer al campeón del Mundial 2026. Este sábado 27 de junio, se puso punto final a la fase de grupos, la cual había iniciado el 11 de dicho mes, y desde este domingo 28 comienzan los dieciseisavos de final. Y es que ya quedaron definidas las 32 selecciones clasificadas, que fueron las dos mejores de cada zona junto a los ocho mejores terceros.

Así las cosas, se conoció el camino hacia la final, es decir, los rivales y posibles siguientes enfrentamientos para las otras rondas: octavos, cuartos y semifinales. Por el momento, el telón de esta fase se abre con Sudáfrica vs. Canadá, en el estadio Los Ángeles, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). Justamente, acá les presentamos dónde se transmitirán estos compromisos.

Así quedó el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos



Portugal vs. Croacia

España vs. Austria

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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Bélgica vs. Senegal

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

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México vs. Ecuador

Inglaterra vs. RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Ghana

Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez, dos de los titulares de Selcción Colombia para enfrentar a Portugal en el Mundial 2026 AFP

¿Dónde ver los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Sudáfrica vs. Canadá

Día: domingo 28 de junio.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Los Ángeles.

Transmisión: Directv Sports.

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Brasil vs. Japón

Día: lunes 29 de junio.

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: Houston.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Alemania vs. Paraguay

Día: lunes 29 de junio.

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Boston.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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Países Bajos vs. Marruecos

Día: lunes 29 de junio.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monterrey.

Transmisión: Directv Sports.

Balón oficial y trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026 AFP

Costa de Marfil vs. Noruega

Día: martes 30 de junio.

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: Dallas.

Transmisión: Directv Sports.

Francia vs. Suecia

Día: martes 30 de junio.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Nueva York Nueva Jersey.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

México vs. Ecuador

Día: martes 30 de junio.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Ciudad de México.

Transmisión: Directv Sports.

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Inglaterra vs. RD Congo

Día: miércoles 1 de julio.

Hora: 11:00 a.m.

Estadio: Atlanta.

Transmisión: Directv Sports.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial 2026 AFP

Bélgica vs. Senegal

Día: miércoles 1 de julio.

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Seattle.

Transmisión: Directv Sports.

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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Día: miércoles 1 de julio.

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Bahía de San Francisco.

Transmisión: Directv Sports.

España vs. Austria

Día: jueves 2 de julio.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Los Ángeles.

Transmisión: Directv Sports.

Portugal vs. Croacia

Día: jueves 2 de julio.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Toronto.

Transmisión: Directv Sports.

Daniel Muñoz celebra su gol contra República Democrática del Congo en el Mundial 2026 Colprensa

Suiza vs. Argelia

Día: jueves 2 de julio.

Hora: 10:00 p.m.

Estadio: BC Place Vancouver.

Transmisión: Directv Sports.

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Australia vs. Egipto

Día: viernes 3 de julio.

Hora: 1:00 p.m.

Estadio: Dallas.

Transmisión: Directv Sports.

Argentina vs. Cabo Verde

Día: viernes 3 de julio.

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: Miami.

Transmisión: Directv Sports.

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Colombia vs. Ghana

Día: viernes 3 de julio.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Kansas City.

Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).