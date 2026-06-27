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Gol Caracol  / Así quedó el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026; partidos y dónde ver en TV

Así quedó el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026; partidos y dónde ver en TV

Terminó la fase de grupos, quedaron definidos los 32 clasificados y, ahora, es momento de la parte final del Mundial 2026, con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Daniel Muñoz celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026
Daniel Muñoz celebra un gol con la Selección Colombia en el Mundial 2026
AFP

Cada vez falta menos para conocer al campeón del Mundial 2026. Este sábado 27 de junio, se puso punto final a la fase de grupos, la cual había iniciado el 11 de dicho mes, y desde este domingo 28 comienzan los dieciseisavos de final. Y es que ya quedaron definidas las 32 selecciones clasificadas, que fueron las dos mejores de cada zona junto a los ocho mejores terceros.

Así las cosas, se conoció el camino hacia la final, es decir, los rivales y posibles siguientes enfrentamientos para las otras rondas: octavos, cuartos y semifinales. Por el momento, el telón de esta fase se abre con Sudáfrica vs. Canadá, en el estadio Los Ángeles, a las 2:00 de la tarde (hora de Colombia). Justamente, acá les presentamos dónde se transmitirán estos compromisos.

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Así quedó el cuadro de dieciseisavos de final del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay
Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá
Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Croacia
España vs. Austria

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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
Bélgica vs. Senegal

Brasil vs. Japón
Costa de Marfil vs. Noruega

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México vs. Ecuador
Inglaterra vs. RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde
Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia
Colombia vs. Ghana

Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez, dos de los titulares de Selcción Colombia para enfrentar a Portugal en el Mundial 2026
Daniel Muñoz y Dávinson Sánchez, dos de los titulares de Selcción Colombia para enfrentar a Portugal en el Mundial 2026
AFP

¿Dónde ver los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Sudáfrica vs. Canadá
Día: domingo 28 de junio.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Los Ángeles.
Transmisión: Directv Sports.

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Brasil vs. Japón
Día: lunes 29 de junio.
Hora: 12:00 p.m.
Estadio: Houston.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

Alemania vs. Paraguay
Día: lunes 29 de junio.
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Boston.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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Países Bajos vs. Marruecos
Día: lunes 29 de junio.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Monterrey.
Transmisión: Directv Sports.

Balón oficial y trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
Balón oficial y trofeo que se le entregará al campeón del Mundial 2026
AFP

Costa de Marfil vs. Noruega
Día: martes 30 de junio.
Hora: 12:00 p.m.
Estadio: Dallas.
Transmisión: Directv Sports.

Francia vs. Suecia
Día: martes 30 de junio.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Nueva York Nueva Jersey.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

México vs. Ecuador
Día: martes 30 de junio.
Hora: 8:00 p.m.
Estadio: Ciudad de México.
Transmisión: Directv Sports.

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Inglaterra vs. RD Congo
Día: miércoles 1 de julio.
Hora: 11:00 a.m.
Estadio: Atlanta.
Transmisión: Directv Sports.

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en el Mundial 2026
AFP

Bélgica vs. Senegal
Día: miércoles 1 de julio.
Hora: 3:00 p.m.
Estadio: Seattle.
Transmisión: Directv Sports.

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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
Día: miércoles 1 de julio.
Hora: 7:00 p.m.
Estadio: Bahía de San Francisco.
Transmisión: Directv Sports.

España vs. Austria
Día: jueves 2 de julio.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Los Ángeles.
Transmisión: Directv Sports.

Portugal vs. Croacia
Día: jueves 2 de julio.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Toronto.
Transmisión: Directv Sports.

Daniel Muñoz celebra su gol contra República Democrática del Congo en el Mundial 2026
Daniel Muñoz celebra su gol contra República Democrática del Congo en el Mundial 2026
Colprensa

Suiza vs. Argelia
Día: jueves 2 de julio.
Hora: 10:00 p.m.
Estadio: BC Place Vancouver.
Transmisión: Directv Sports.

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Australia vs. Egipto
Día: viernes 3 de julio.
Hora: 1:00 p.m.
Estadio: Dallas.
Transmisión: Directv Sports.

Argentina vs. Cabo Verde
Día: viernes 3 de julio.
Hora: 5:00 p.m.
Estadio: Miami.
Transmisión: Directv Sports.

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Colombia vs. Ghana
Día: viernes 3 de julio.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Kansas City.
Transmisión: señal principal de Caracol Televisión, portal de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos) y aplicación de DITU (https://ditu.caracoltv.com/).

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