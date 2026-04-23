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Gol Caracol  / Barcelona, envuelto en una nueva polémica; tuvo que tomar medidas y pedir disculpas

Barcelona, envuelto en una nueva polémica; tuvo que tomar medidas y pedir disculpas

Después de las críticas y señalamientos recibidos por una acción que no gustó, Barcelona se pronunció a través de un comunicado para aclarar la situación.

Por: EFE
Actualizado: 23 de abr, 2026
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Barcelona tuvo que disculparse por una incómoda situación en China
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AFP

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