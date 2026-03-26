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Gol Caracol  / Bolivia tuvo una remontada espectacular y venció 2-1 a Surinam; vive su sueño de Mundial 2026

Bolivia tuvo una remontada espectacular y venció 2-1 a Surinam; vive su sueño de Mundial 2026

La Selección de Bolivia tuvo que emplearse a fondo este jueves para conseguir el tan ansiado triunfo, en el primer sorbo del repechaje en el que se ilusionan con el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Bolivia venció a Surinam, en el repechaje intercontinental, y sueña con el Mundial 2026
Bolivia venció a Surinam, en el repechaje intercontinental, y sueña con el Mundial 2026
AFP

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