¿Estuvo bien anulado el penalti a Alemania? Controversial decisión contra Ecuador

En el MetLife, en Nueva York, a Alemania le pitaron un penalti a su favor en el inició de la segunda parte contra Ecuador, pero la decisión se cambió con asistencia del VAR.

A los 48 minutos, Joel Ordoñez derribó a Kai Havertz dentro del área y la juez Tori Penso decretó penalti, sin embargo, con la ayuda de la tecnología, se corroboró que unos segundos antes, Leroy Sané le hizo una falta a Pedro Vite, en la mitad del campo.

Vea el penalti anulado a Alemania: