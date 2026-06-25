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Gol Caracol  / ¿Estuvo bien anulado el penalti a Alemania? Controversial decisión contra Ecuador

¿Estuvo bien anulado el penalti a Alemania? Controversial decisión contra Ecuador

En el inicio de la segunda parte, la juez central Tori Penso sancionó un penalti a favor de Alemania, pero desde el VAR llamaron y cambió su decisión. Acá el VIDEO de lo ocurrido.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Acción de penalti en Ecuador vs. Alemania.
Acción de penalti en Ecuador vs. Alemania.
AFP.

En el MetLife, en Nueva York, a Alemania le pitaron un penalti a su favor en el inició de la segunda parte contra Ecuador, pero la decisión se cambió con asistencia del VAR.

A los 48 minutos, Joel Ordoñez derribó a Kai Havertz dentro del área y la juez Tori Penso decretó penalti, sin embargo, con la ayuda de la tecnología, se corroboró que unos segundos antes, Leroy Sané le hizo una falta a Pedro Vite, en la mitad del campo.

Vea el penalti anulado a Alemania:

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