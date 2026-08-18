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Gol Caracol  / Cerro Porteño vs. Palmeiras, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores 2026

Cerro Porteño vs. Palmeiras, EN VIVO; hora y dónde ver el partido de Copa Libertadores 2026

Este miércoles, Cerro Porteño y Palmeiras se enfrentarán por el juego de vuelta de los octavos de final del torneo continental. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Cerro Porteño vs. Palmeiras.
Cerro Porteño vs. Palmeiras.
AFP.

El paraguayo Cerro Porteño buscará lograr una hazaña este miércoles ante el brasileño Palmeiras en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores, al que ambos llegan igualados tras el 1-1 del encuentro de ida.

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El compromiso que definirá al clasificado a los cuartos de final del torneo continental se disputará en el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como La Nueva Olla y casa del equipo asunceno, que hace una semana se trajo un empate en su visita al tricampeón de la Libertadores.

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Ambos equipos ya se enfrentaron en la fase de grupos como parte de la llave F, que lideró el conjunto Azulgrana con 13 puntos, dos más que el equipo del portugués Abel Ferreira, que fue su escolta.

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Para la fecha de este miércoles, Cerro Porteño llegará con el buen sabor de la victoria 1-0 que consiguió el domingo ante el San Lorenzo en el torneo Clausura paraguayo, en el que ha mostrado un rendimiento irregular que lo mantiene en el octavo puesto de la clasificación.

El atacante Cecilio Domínguez y el central Matías Pérez están en duda para la formación de este miércoles, aunque el técnico argentino Ariel Holan tiene de vuelta a los centrocampistas César Bobadilla y Robert Piris da Motta, según la prensa local.

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Por su parte, Palmeiras buscará mantener su racha de invictos en sus visitas a Asunción para duelos eliminatorios de la Libertadores, en las que acumula dos victorias ante Cerro Porteño en octavos de final (2018 y 2022), e igual número de empates en 2005 ante Tacuary por la fase preliminar y en 2020 frente a Libertad por los cuartos de final

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El técnico Ferreira contará este miércoles con José Manuel 'el Flaco' López, el artillero del equipo esta temporada, así como con el colombiano Jhon Arias y el paraguayo Gustavo Gómez. Tendrá que buscar un reemplazo para el centrocampista Andreas Pereira, expulsado en el partido de ida.

El 'Verdão', finalista de la Libertadores en 2025 y de nuevo favorito al título continental, ha sido cuestionado por los resultados en la Libertadores y en el Campeonato Brasileño, en el que sufrió el sábado una derrota por 3-2 ante Fluminense, aunque se mantiene como líder con 48 puntos tras 23 jornadas.

El ganador del boleto a cuartos de final se enfrentará con el vencedor entre el ecuatoriano Liga de Quito y el brasileño Mirassol.

Hora y dónde ver Cerro Porteño vs. Palmeiras

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Fecha: miércoles 19 de agosto.
Hora: 5:00 p.m. (hora Colombia).
Estadio: General Pablo Rojas.
Transmisión: ESPN - Disney.

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