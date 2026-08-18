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Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Por qué Jonas Vingegaard no correrá la Vuelta a España 2026?

¿Por qué Jonas Vingegaard no correrá la Vuelta a España 2026?

Visma Lease a Bike anunció su listado de corredores para la Vuelta a España 2026 y sorprendió con la ausencia del danés Jonas Vingegaard.

Por: EFE
Actualizado: 18 de ago, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es el favorito a ganar el Giro de Italia 2026
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, es el favorito a ganar el Giro de Italia 2026
AFP

El ciclista danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha dado por finalizada su temporada 2026 a raíz de la lesión de clavícula sufrida tras caerse en el Tour de Francia, cuando ocupaba el segundo puesto en la clasificación general, tras el esloveno Tadej Pogacar. Por ende, no competirá en la Vuelta a España.

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"Después de un largo e intenso período de competición, teníamos planeado un tiempo de recuperación después del Tour. Debido a la lesión de clavícula, el inicio de mi entrenamiento se ha postergado y no es posible volver al más alto nivel próximamente", reconoce el propio corredor en el comunicado difundido este lunes por la escuadra.

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Vingegaard, de 29 años, pone el foco de su reaparición en 2027, cuyos "objetivos específicos" aún debe conversar con su equipo.

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Por su parte, Marc Reef, director del equipo, reconoce que "es lo mejor para él centrarse en 2027".

El ciclista de Hillerslev, ganador de dos Tour de Francia (2022 y 2023) y vigente campeón del Giro de Italia (2026) y de la Vuelta a España (2025), se cayó en la decimoquinta etapa de la última edición de la ronda francesa.

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A la salida de una rotonda a falta de 23 kilómetros para la meta de la jornada en el Plateau de Solaison, cuando su equipo marcaba el ritmo del pelotón, el danés se fue a tierra y arrastró a otros ciclistas.

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Enseguida se metió en una ambulancia con el brazo derecho en cabestrillo y le hicieron radiografías.

Vingegaard sufrió una rotura de clavícula y múltiples abrasiones cuando era segundo de la clasificación general, a 4:30 del líder, el esloveno Pogacar, a la postre pentacampeón de la ronda francesa.

El ciclista danés había sido sometido a las 2 horas de esa madrugada a un control antidopaje por sorpresa, pero su equipo no quiso relacionar el accidente con esa circunstancia.

"Nos iba bien en la carrera y él se sentía bien. Un accidente siempre puede ocurrir. No sé qué ha podido ocurrir. Desde el coche lo vimos de repente tirado en el asfalto, pero enseguida nos dimos cuenta de que no podía subir a la bicicleta", precisó el Visma en ese momento.

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"El Tour era nuestro gran objetivo del año. A pesar de la gran diferencia, nos estaba yendo muy bien con Jonas", lamentó Reef aquel día.

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