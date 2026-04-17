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Gol Caracol  / Ciclismo  / "A Tadej Pogacar se le puede ganar, si tiene un mal día, se enferma o se cae tres veces"

"A Tadej Pogacar se le puede ganar, si tiene un mal día, se enferma o se cae tres veces"

A pesar de que ya ha pasado un tiempo de la París Roubaix 2026, donde Tadej Pogacar perdió el título en los metros finales, no paran las reacciones y surgió esta broma.

Por: EFE
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, perdió la París Roubaix
Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, perdió la París Roubaix
AFP

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