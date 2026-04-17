"A Tadej Pogacar se le puede ganar, si tiene un mal día, se enferma o se cae tres veces"

El seleccionador español de ciclismo, Alejandro Valverde, declaró este viernes que el ciclista esloveno Tadej Pogacar "es batible", como pudo verse cuando quedó segundo en la París-Roubaix ante el belga Wout van Aert.

El esloveno, número uno del ránking de la UCI, no logró el triunfo en el único 'monumento' del ciclismo que le falta, al ceder en un final agónico en el velódromo de Roubaix ante el corredor belga, que se adjudicó la legendaria prueba del adoquín por primera vez en su carrera.

Durante un acto celebrado en la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), el que fuera ganador de la Vuelta a España en 2009 y clásicas como la Lieja-Bastoña-Lieja o la Flecha Valona, además de campeón del mundo de ruta en 2018 broméo con que el esloveno es batible "si tiene un mal día en el que pueda estar enfermo y caerse dos o tres veces".

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates XRG, es considerado el mejor ciclista del mundo AFP

Acerca del futuro inmediato de los ciclistas españoles, pese al mal momento vivido por Juan Ayuso recientemente en la Itzulia, en la que tuvo que retirarse por problemas médicos, comentó que "Benjamín Noval y Héctor Álvarez vienen apretando muy fuerte".



"El ciclismo español está creciendo muchísimo", aseveró el seleccionador nacional, quien confió en que este tenga "un futuro y un presente tremendo".