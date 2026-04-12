Tadej Pogacar sufrió en la París Roubaix 2026; un pinchazo lo alejó de los favoritos

La París Roubaix es una de las carreras más importantes del ciclismo, al tratarse de una clásica por encima de los 250 kilómetros y con más de 30 tramos de pavé. Todas esas condiciones la pone como uno de los cinco 'monumentos', el único que le falta por ganar a Tadej Pogacar, considerado el mejor del mundo y uno de los más destacados de la historia.

En esta edición de 2026, 'Pogy' se puso como objetivo ganar y acabar con la hegemonía de Mathieu van der Poel, sin embargo, un percance a 120 kilómetros de la meta lo puso a sufrir más de la cuenta. El esloveno presentó un pinchazo en su bicicleta y tuvo que cambiarla por una Shimano que le facilitó el coche de asistencia de la carrera.

De inmediato quedó cortado y empezó a ceder tiempo con otros favoritos, entre ellos Van der Poel. Al tratarse de un tramo de pavé, dónde la vía es muy angosta, Pogacar tuvo que rodar cinco kilometros más para poder cambiar de nuevo de bicicleta y ser asistido por el UAE Team Emirates, su equipo.

En ese punto, sus compañeros Antonio Morgado, Mikkel Bjerg y Nils Politt se frenaron para darle una mano y llevarlo adelante nuevamente con el lote principal. Pogacar demostró una vez más su gran nivel y luego de 50 segundos de retraso y 22 kilómetros logró unirse a la punta de carrera.

