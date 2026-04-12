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Gol Caracol  / Ciclismo  / Tadej Pogacar sufrió en la París Roubaix 2026; un pinchazo lo alejó de los favoritos

Tadej Pogacar sufrió en la París Roubaix 2026; un pinchazo lo alejó de los favoritos

Este domingo, el esloveno Tadej Pogacar tuvo problemas con su bicicleta y cedió tiempo importante frente a rivales como Mathieu van der Poel.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Tadej Pogacar, ciclista esloveno.

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