Clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 13: Egan Bernal sufrió en el Angliru

Este viernes 5 de septiembre, la etapa 13 de la Vuelta a España 2025 dejó como ganador al portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), quien tuvo un emocionante mano a mano con el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) en el mítico puerto Angliru. El colombiano Egan Bernal no la pasó nada bien y cedió más de dos minutos el línea de meta.

La jornada tuvo una fuga por varios kilómetros, pero fueron cazados poco a poco. El grupo de favoritos se fue seleccionando hasta que Almeida y Vingegaard quedaron solos en punta de carrera. El luso hizo todo el trabajo en el ascenso y con su punto de velocidad en la montaña logró imponerse. El danés retuvo el liderato y la camiseta roja.

Los corredores tomaron la salida en Cabezón de la sal y los ataques se dieron de forma inmediata. Fueron 24 corredores los que se marcharon, siendo los más destacados Mads Pedersen, Remi Cavagna y Antonio Tiberi. El pelotón les dio vía libre y llegaron a estar con una renta de 3:45.

A poco menos de 30 km de meta, Jefferson Cepeda, Bob Jungels y Nicolas Vinokurov se marcharon en solitario y fracturaron la fuga. El kazajo cruzó primero en los puertos de Alto de la Mozqueta y Alto del Cordal.

Publicidad

Las protestas de nuevo aparecieron y frenaron el paso de los tres corredores en punta de carrera. Eso fue clave para que los favoritos lograran descontar y le pusieran fin a la aventura de los escapados cuando restaban solo 5 km.

En ese punto, Almeida y Vingegaard se marcharon y nadie les pudo seguir el paso. El colombiano Egan Bernal tuvo que regular y comenzó a perder tiempo.

Publicidad

El portugués fue el que más trabajo en el ascenso. El danés no le dio un relevo, pero tampoco lo atacó y por eso volvió a celebrar el UAE gracias a Almeida.

La lucha por el título sigue viva, puesto que la diferencia entre ambos corredores es de apenas 46 segundos.

Joao Almeida, ganador de la etapa 13 de la Vuelta a España 2025. afp.

Clasificación general de la etapa 13 de la Vuelta a España, tras la etapa 13