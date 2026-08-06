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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 3; Nairo Quintana se destacó

Clasificación general de Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 3; Nairo Quintana se destacó

La alta montaña hizo de las suyas en la Vuelta a Burgos, dejando un nuevo líder, cambios importantes en el top 10 y una brillante actuación del 'Cóndor'.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 6 de ago, 2026
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Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, ganó la etapa 2 de la Vuelta a Asturias 2026
Getty Images

El austríaco, Felix Gal (Decathlon AG2R La Mondiale), se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, con final en la inédita ascensión al puerto de El Escudo y meta en el Balneario de Corconte, convirtiéndose así en el nuevo líder de la clasificación general, tras una exhibición en los kilómetros decisivos en los que desbancó al británico, Oscar Onley (Ineos).

La jornada comenzó con un primer intento de escapada en el Alto de Bocos protagonizado por Gorka Sorrain, Thomas Gloag, Jesús Herrada y Baptiste Vadic, aunque el pelotón neutralizó rápidamente el movimiento.

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La fuga buena se formó en el kilómetro 37 con Bastien Tronchon (Groupama-FDJ), Gorka Corres (Caja Rural-Seguros RGA), Mathieu Burgaudeau y Valentin Retailleau (TotalEnergies), Iker Mintegi (Euskaltel-Euskadi) y Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma), que llegaron a disfrutar de una ventaja máxima de 3 minutos y 36 segundos.

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Uriarte volvió a ser uno de los protagonistas de la etapa al pasar en primera posición por los altos de La Hoya, Ojo Guareña y Retuerta, reforzando su liderato en la clasificación de la montaña.

La carrera cambió por completo a unos 80 kilómetros de la meta, cuando Pavel Sivakov (UAE Team Emirates XRG) y Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step) saltaron desde el pelotón para enlazar con la escapada.

La presencia del corredor del UAE obligó a reaccionar a los equipos de los favoritos y INEOS Grenadiers y Lidl-Trek comenzaron a reducir diferencias.

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La ventaja de los escapados fue disminuyendo en las carreteras cántabras hasta que el grupo principal neutralizó definitivamente la fuga a diez kilómetros de la llegada, ya en las primeras rampas de El Escudo.

Con los favoritos al frente, Nairo Quintana endureció el ritmo para preparar el ataque de Enric Mas, mientras que el UAE perdió una de sus principales bazas tras un problema mecánico de Jay Vine.

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026
Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team, en la etapa 6 de la Vuelta a Cataluña 2026
Getty Images

Lidl-Trek trató de lanzar a Giulio Ciccone, aunque el primero en sorprender fue el joven Pablo Torres (UAE), cuyo ataque fue neutralizado poco después.

La selección definitiva llegó en los dos últimos kilómetros cuando Felix Gal cambió el ritmo en la zona más exigente del puerto y únicamente Oscar Onley pudo seguir inicialmente su rueda.

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Sin embargo, el británico terminó cediendo, mientras Ciccone y Giulio Pellizzari lograban enlazar desde atrás y un nuevo acelerón del austríaco resultó definitivo y le permitió marcharse en solitario hacia la victoria.

Gal cruzó la meta con autoridad por delante de Giulio Ciccone y Giulio Pellizzari, mientras Onley perdió el contacto en los últimos metros y cedió el liderato de la ronda burgalesa.

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El austríaco afrontará las dos últimas etapas como nuevo líder de la clasificación general, con Ciccone situado a seis segundos, mientras que Onley cae hasta la tercera posición.

La Vuelta a Burgos continuará este viernes con la cuarta etapa, entre Palazuelos de Muñó y Briviesca con un recorrido de media montaña, tres puertos de tercera categoría y un final favorable para sprinters antes de la resolución definitiva del sábado en Lagunas de Neila.

Clasificación general de Vuelta a Burgos 2026: etapa 3

1. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - 12h 18' 18''
2. Giulio Ciccone (Lidl - Trek) - a 6''
3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) - a 8''
4. Enric Mas (Movistar Team) - a 27''
5. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 29''
6. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 43''
7. Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) - a 49''
8. Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team) - a 55''
9. Jarno Widar (Lotto Intermarché) - a 56''
10. Clément Berthet (Groupama - FDJ United) - a 1' 00''

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