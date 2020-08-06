Noticias Caracol Tour de Polonia
Tour de Polonia
Toda la información de la Vuelta a Polonia 2020
-
Daniel Felipe Martínez reaparecerá con el Red Bull: confirmado para importante carrera
El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez recibió una importante noticia por parte de su equipo Red Bull BORA Hansgrohe. Acá todos los detalles.
-
Jonas Vingegaard habría tomado radical decisión, tras ganar el Tour de Polonia 2024
El ciclista danés Jonas Vingegaard se coronó campeón en el Tour de Polonia 2024 y luego de culminar la carrera, habría optado por una decisión relevante.
-
Clasificación general del Tour de Polonia 2024, tras la etapa 7: Jonas Vingegaard, campeón
La última jornada del Tour de Polonia 2024 tuvo una definición al esprint que ganó Olav Kooij, pero el que se consagró como campeón fue Jonas Vingegaard.
-
Clasificación general del Tour de Polonia, tras la etapa 6: Jonas Vingegaard sigue líder
La sexta jornada del Tour de Polonia dejó como ganador al belga Thibau Nys, mientras que el danés Jonas Vingegaard no suelta el liderato a falta de una fracción.
-
Clasificación general del Tour de Polonia, tras la etapa 4: Jonas Vingegaard tuvo un susto
Más allá de la victoria de Olav Kooij, en el Tour de Polonia 2024, las miradas se centraron en Jonas Vingegaard, quien sufrió una caída a pocos kilómetros de meta.
-
Clasificación general del Tour de Polonia, tras la etapa 3: Vingegaard sigue con ventaja
En una llegada explosiva, se impuso el belga Thibau Nys y Jonas Vingegaard se consolidó en el liderato de la general del Tour de Polonia. Jesús David Peña está entre los mejores.
-
Clasificación general del Tour de Polonia 2024, tras la etapa 2: Vingegaard, nuevo líder
Luego de una crono escalada, el danés Jonas Vingegaard se subió a la parte alta de la clasificación general y va en busca de un nuevo título en el Tour de Polonia.
-
Clasificación general del Tour de Polonia, tras la etapa 1: Jonas Vingegaard es cuarto
En la primera jornada del Tour de Polonia se empezaron a marcar las diferencias entre los favoritos al título. Jonas Vingegaard perdió algunos segundos.
-
Sergio Higuita hizo un balance del Tour de Polonia, habló de Vuelta a España y dejó una reflexión
Tras terminar su participación en el Tour de Polonia, el ciclista Sergio Higuita publicó un mensaje en sus redes sociales, donde tocó diversos temas de interés.
-
Fernando Gaviria, elogiado por el Movistar Team, tras destacada actuación en el Tour de Polonia
A pesar de que se quedó con las ganas de una victoria, firmó dos podios y, por eso, le dedicaron una serie de mensajes en las redes sociales a Fernando Gaviria.