Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
ESCÁNDALO UNGRD
NICOLÁS MADURO
DAMAS GRATIS
ÁLVARO URIBE
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar
Noticias Caracol  / Tour de Polonia

Tour de Polonia

Toda la información de la Vuelta a Polonia 2020

  • Daniel Felipe Martínez, uno de los 4 colombianos que han ganado el Dauphiné.jpg
    Daniel Felipe Martínez, último campeón colombiano del Dauphiné.
    Foto: Red Bud-Bora.
    Ciclismo

    Daniel Felipe Martínez reaparecerá con el Red Bull: confirmado para importante carrera

    El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez recibió una importante noticia por parte de su equipo Red Bull BORA Hansgrohe. Acá todos los detalles.

  • Jonas Vingegaard, ciclista danés.
    Jonas Vingegaard, ciclista danés.
    Luc Claessen/Getty Images
    Ciclismo

    Jonas Vingegaard habría tomado radical decisión, tras ganar el Tour de Polonia 2024

    El ciclista danés Jonas Vingegaard se coronó campeón en el Tour de Polonia 2024 y luego de culminar la carrera, habría optado por una decisión relevante.

  • Jonas Vingegaard, ciclista danés.
    Jonas Vingegaard, ciclista danés.
    Luc Claessen/Getty Images
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Polonia 2024, tras la etapa 7: Jonas Vingegaard, campeón

    La última jornada del Tour de Polonia 2024 tuvo una definición al esprint que ganó Olav Kooij, pero el que se consagró como campeón fue Jonas Vingegaard.

  • Jonas Vingegaard, ciclista danés.
    Jonas Vingegaard, ciclista danés.
    Luc Claessen/Getty Images
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Polonia, tras la etapa 6: Jonas Vingegaard sigue líder

    La sexta jornada del Tour de Polonia dejó como ganador al belga Thibau Nys, mientras que el danés Jonas Vingegaard no suelta el liderato a falta de una fracción.

  • Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), líder del Tour de Polonia 2024, tras cuatro etapas
    Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), líder del Tour de Polonia 2024, tras cuatro etapas
    Getty Images
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Polonia, tras la etapa 4: Jonas Vingegaard tuvo un susto

    Más allá de la victoria de Olav Kooij, en el Tour de Polonia 2024, las miradas se centraron en Jonas Vingegaard, quien sufrió una caída a pocos kilómetros de meta.

  • Jonas Vingegaard, líder del Tour de Polonia 2024.
    Jonas Vingegaard, líder del Tour de Polonia 2024.
    /Getty Images
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Polonia, tras la etapa 3: Vingegaard sigue con ventaja

    En una llegada explosiva, se impuso el belga Thibau Nys y Jonas Vingegaard se consolidó en el liderato de la general del Tour de Polonia. Jesús David Peña está entre los mejores.

  • Jonas Vingegaard, líder del Tour de Polonia.
    Jonas Vingegaard, líder del Tour de Polonia.
    /Getty Images
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Polonia 2024, tras la etapa 2: Vingegaard, nuevo líder

    Luego de una crono escalada, el danés Jonas Vingegaard se subió a la parte alta de la clasificación general y va en busca de un nuevo título en el Tour de Polonia.

  • Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), tras finalizar su participación en el Tour de Francia 2024
    Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), tras finalizar su participación en el Tour de Francia 2024
    AFP
    Ciclismo

    Clasificación general del Tour de Polonia, tras la etapa 1: Jonas Vingegaard es cuarto

    En la primera jornada del Tour de Polonia se empezaron a marcar las diferencias entre los favoritos al título. Jonas Vingegaard perdió algunos segundos.

  • Sergio Higuita, ciclista colombiano del Bora Hansgrohe, en la Vuelta al País Vasco 2023
    Sergio Higuita, ciclista colombiano del Bora Hansgrohe, en la Vuelta al País Vasco 2023
    Twitter Oficial de la Vuelta al País Vasco
    Ciclismo

    Sergio Higuita hizo un balance del Tour de Polonia, habló de Vuelta a España y dejó una reflexión

    Tras terminar su participación en el Tour de Polonia, el ciclista Sergio Higuita publicó un mensaje en sus redes sociales, donde tocó diversos temas de interés.

  • Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Movistar Team
    Fernando Gaviria, ciclista colombiano del Movistar Team
    Twitter Oficial del Movistar Team
    Ciclismo

    Fernando Gaviria, elogiado por el Movistar Team, tras destacada actuación en el Tour de Polonia

    A pesar de que se quedó con las ganas de una victoria, firmó dos podios y, por eso, le dedicaron una serie de mensajes en las redes sociales a Fernando Gaviria.

CARGAR MÁS