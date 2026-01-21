Síguenos en:
Clasificación general del Tour Down Under 2026, tras la etapa 1: Sebastián Molano, protagonista

Clasificación general del Tour Down Under 2026, tras la etapa 1: Sebastián Molano, protagonista

En la primera jornada del Tour Down Under 2026, el colombiano Juan Sebastián Molano se metió en los primeros lugares en una definición al esprint.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 21 de ene, 2026
Juan Sebastián Molano en la etapa 1 del Tour Down Under 2026.
Juan Sebastián Molano en la etapa 1 del Tour Down Under 2026.
Getty Images.

