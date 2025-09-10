¿Cómo quedó Harold Tejada en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 17?

El italiano Giulio Pellizzari se llevó este miércoles la etapa 17 de la Vuelta a España 2025, entre O Barco de Valdeorra y Alto de El Morredero, que se desarrolló sin incidentes tras las protestas propalestinas de los últimos días y que han sacudido la ronda española. Egan Bernal claudicó en el último puerto y ahora el mejor colombiano de la carrera es Harold Tejada.

El danés Jonas Vingegaard, cuarto en meta, amplió su ventaja a 50 segundos, dos segundos más sobre el portugués Joao Almeida, al frente de la clasificación general, antes de la contrarreloj individual del jueves en Valladolid. El británico Tom Pidcock terminó segundo a 16 segundos de Pellizzari, y el australiano Jay Hindley a 18 segundos.

La fracción tuvo una fuga de 12 corredores que contó con la presencia de dos colombianos: Harold Tejada y Brandon Rivera. La aventura de ese grupo perduró gran parte del trazado, pero culminó a 11,8 km de meta.

Los favoritos 'apagaron' la fuga en las montañas calcinadas del Alto del Morredero (8,8 km al 9,7% de promedio). Los escapados se quedaron muy atrás a excepción de Tejada que pudo sostener el ritmo. Pellizzari, que a sus 21 años es una de las promesas del ciclismo italiano, aprovechó para inaugurar su cuenta de victorias bajo el uniforme del Red Bull BORA Hansgrohe.

Harold Tejada, ciclista del XDS Astana Team, fue figura en la etapa 7 de la Vuelta a España Getty Images

En la lucha por la camiseta roja, Vingegaard y Almeida no realizaron ningún intento de ataque para rascar más segundos. Pidcock, tercero a 2 minutos y 28 segundos de Vingegaard en la general, mantiene una ventaja de 36 segundos sobre Hindley en la lucha por el podio.

El colombiano Tejada fue el mejor de los fugados, ya que fue decimotercero a 4:08 de Pellizzari. En la general escaló una posición y ocupa la casilla 12° a 15:36 de Vingegaard.

La decimoctava etapa será una crono de 27,2 km por Valladolid, ideal para los especialistas pese a tener un pequeño repecho en la parte inicial de un recorrido poco complicado a nivel técnico, ya que discurre la mayor parte por avenidas anchas.