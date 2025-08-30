¿El líder de la Vuelta a España quiere 'guerra'?: "Estas etapas me aburren mucho"

El noruego Torstein Traeen (Bahrain Victorious), maillot rojo de la Vuelta a España, comentó al final de la etapa de Zaragoza que normalmente le resultan "aburridas estas jornadas llanas", y espera mantener el liderato este domingo en la cima de Valdezcaray.

"Siendo sincero, normalmente me aburro bastante en estas etapas, pero hoy lo disfruté un poco más que ayer. Fue menos estresante y no estábamos tan nerviosos por perder el maillot. Fue más fácil disfrutar", comentó Traeen.

Ante la jornada dominical con meta en Valdezcaray, el ciclista nórdico no se mostró especialmente preocupado por mantener el liderato.

"Siendo sincero, no he mirado mucho el recorrido. Ya veremos qué pasa el domingo, a ver si es posible seguir de rojo", concluyó.

Torstein Traeen, ciclista noruego. afp.

Publicidad

Philipsen:"Con dos victorias ya puedo estar contento"

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck), comentó tras lograr el doblete al esprint en la meta de Zaragoza que lograr la victoria número 15 en grandes vueltas "siempre es especial"

"¿Mi victoria número 15 en una gran vuelta? Cada una es especial, pero nunca es fácil. Sufrí en la montaña para llegar hasta aquí. Es una Vuelta difícil, pero con dos victorias ya puedo estar contento", dijo en meta Philipsen.

Publicidad

Un triunfo difícil, ya que los equipos de los rivales lanzaron a sus velocistas hasta los últimos metros y al comienzo del esprint perdió el contacto con sus compañeros del Alpecin

"Ganamos, así que no hay nada de qué quejarse. Perdí la rueda de mis compañeros. Creo que hicieron un lanzamiento increíble, pero no estaba bien situado. Intenté comunicarme, pero es difícil en el último kilómetro, así que tuve que luchar yo solo. Sentía las piernas como cemento, pero logré ganar, así que estoy muy contento", concluyó.