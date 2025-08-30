Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿El líder de la Vuelta a España quiere 'guerra'?: "Estas etapas me aburren mucho"

¿El líder de la Vuelta a España quiere 'guerra'?: "Estas etapas me aburren mucho"

Torstein Traeen (Bahrain Victorious), líder de la Vuelta a España 2025, sorprendió con sus declaraciones luego de culminar la octava fracción.

Torstein Traeen, líder de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 8.
Torstein Traeen, líder de la Vuelta a España 2025, tras la etapa 8.
afp.
Por: Caracol Sports
 /  EFE
|
Actualizado: agosto 30, 2025 01:09 p. m.