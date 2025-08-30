Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ciclismo  / ¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 8?

¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 8?

En Caracol Sports no le perdemos la rueda al colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) y acá repasamos cómo va en esta edición de la 'ronda ibérica'.