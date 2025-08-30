¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general de la Vuelta a España, tras la etapa 8?

La octava etapa de la Vuelta a España 2025, disputada entre Monzón y Zaragoza sobre 163,5 km, se resolvió al esprint y tuvo como vencedor al belga Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), quien levantó los brazos por segunda vez en esta edición. El corredor de 27 años se impuso con un tiempo de 3h43’48’’ por delante del italiano Elia Viviani y el británico Ethan Vernon, confirmando su dominio en llegadas masivas y sumando su quinta victoria en la ronda española. Por su parte, el colombiano Egan Bernal se mantuvo con los favoritos y sigue firme en la lucha por el título.

La general no sufrió cambios significativos. El noruego Torstein Træen (Bahrain Victorious) mantuvo el maillot rojo por segundo día consecutivo, con 2’33’’ de ventaja sobre Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) y 2’41’’ respecto al portugués João Almeida (UAE Emirates). El mejor colombiano en la clasificación es Egan Bernal, que marcha noveno a 2’55’’.

Egan Bernal, ciclista colombiano. Getty Images.

La jornada estuvo marcada por el regreso de los velocistas tras varias etapas montañosas. Desde la salida se formó una escapada protagonizada por Sergio Samitier, que pasó por su localidad natal de Barbastro, acompañado por Joan Bou y el debutante José Luis Faura. El trío llegó a acumular hasta cuatro minutos de ventaja, pero el control del pelotón a cargo de Alpecin y Lidl-Trek sentenció la fuga, que fue neutralizada a 17 km de la meta.

En el tramo decisivo, varios equipos organizaron sus trenes de lanzamiento. INEOS Grenadiers y Egan Bernal trabaron para Ben Turner, pero Alpecin controló con precisión y Philipsen, con un movimiento por la izquierda, superó a sus rivales en los metros finales para conquistar una victoria ajustada pero contundente.

Bernal cruzó la meta en la posición 46° con el mismo tiempo de Philipsen. Ahora, el 'escarabajo' se preparará para la fracción de este domingo que tendrá un recorrido de 196 kilómetros y que termina en un puerto de primera categoría en Estación de Esquí de Valdezcaray.