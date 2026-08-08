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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 5; así le fue a Nairo Quintana

Clasificación general de la Vuelta a Burgos 2026, tras la etapa 5; así le fue a Nairo Quintana

Este sábado, la última jornada de la Vuelta a Burgos 2026 dejó como ganador a Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe), sin embargo, el título fue para Félix Gall (Decathlon CMA CGM).

Por: EFE
Actualizado: 8 de ago, 2026
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Félix Gall, ciclista austriaco.
Félix Gall, ciclista austriaco.
Getty Images.

El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) se impuso este sábado en la quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos, con final en las Lagunas de Neila, en una jornada en la que el austriaco Félix Gall (Decathlon CMA CGM) confirmó su victoria en la clasificación general de la ronda burgalesa.

La última jornada estuvo marcada desde los primeros kilómetros por los numerosos movimientos en el pelotón.

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En el kilómetro cuatro el grupo llegó a partirse en dos, aunque los dos pelotones terminaron uniéndose antes de que se sucedieran hasta cuatro intentos de fuga.

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La escapada definitiva comenzó a tomar forma alrededor del kilómetro 55, cuando un grupo de doce corredores consiguió abrir hueco sobre el pelotón, al que posteriormente se incorporaron otros cinco.

Entre ellos se encontraba Lennart Jasch (Tudor), que partía como uno de los hombres mejor colocados en la general, a 1:38 del maillot morado.

La diferencia llegó a superar el minuto antes del Alto de Arroyo, donde el pelotón pasó a 58 segundos.

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El ritmo de la carrera fue seleccionando progresivamente a los escapados hasta que Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates), Gianmarco Garofoli (Soudal Quick-Step) y Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost) quedaron al frente.

Albanese no pudo aguantar el ritmo y Vermaerke se marchó en solitario pero desde el pelotón saltaron entonces dos corredores para tratar de darle alcance, su compañero Pavel Sivakov y Diels Driessen (Lotto), que consiguieron enlazar con el estadounidense.

A diez kilómetros de la llegada los tres aventajaban en 40 segundos al grupo principal.

La fuga se fue deshaciendo hasta que, en el kilómetro 133, Driessen quedó solo en cabeza y el corredor del Lotto resistió hasta las proximidades de la ascensión definitiva, pero fue neutralizado a tres kilómetros de la línea de meta, justo cuando comenzaba la batalla entre los favoritos.

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Con la carrera completamente abierta, comenzaron los ataques entre los aspirantes a la victoria final. Giulio Ciccone, Felix Gall y Oscar Onley fueron algunos de los primeros en moverse, mientras que Giulio Pellizzari trató de enlazar desde atrás.

También lo intentó Pablo Torres, que protagonizó uno de los ataques más interesantes de la parte final, el español consiguió abrir un pequeño hueco y únicamente Pellizzari pudo seguir su aceleración.

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Sin embargo, el italiano terminó marchándose en solitario y abrió una ventaja que le permitió afrontar los últimos metros con margen.

Pellizzari cruzó en primera posición la línea de meta de las Lagunas de Neila, mientras que Onley fue segundo y Gall tercero, un resultado que le permitió conservar el maillot morado y proclamarse vencedor de la Vuelta a Burgos 2026.

Clasificación general de la Vuelta a Burgos, tras la etapa 5

RnkPrevCambioRiderTeamUCIPntTime
11-GALL FelixDecathlon CMA CGM Team25015014" 19:36:15
23▲1ONLEY OscarNetcompany INEOS17011017" 0:05
32▼1CICCONE GiulioLidl - Trek1409012" 0:12
46▲2PELLIZZARI GiulioRed Bull - BORA - hansgrohe1208014" 0:34
54▼1MAS EnricMovistar Team100704" 0:41
65▼1RONDEL MathysTudor Pro Cycling Team80600:50
78▲1BISIAUX LeoDecathlon CMA CGM Team70551:52
815▲7BELLOKI MarkelEF Education - EasyPost60501:56
913▲4VANHUFFEL MatteoTeam Picnic PostNL50451:57
1017▲7FORTUNATO LorenzoXDS Astana Team40402:02
1826▲8QUINTANA NairoMovistar Team6123:49
2636▲10SOSA Ivan RamiroEquipo Kern Pharma54:31
2939▲10MARTÍNEZ Daniel FelipeRed Bull - BORA - hansgrohe55:50
4568▲23RIVERA Brandon SmithNetcompany INEOS411:49
4762▲15PESCADOR DiegoMovistar Team412:35
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