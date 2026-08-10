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Gol Caracol  / Carlos Daniel Hidalgo, goleador histórico del Pasto, con fuertes laceraciones por el terremoto

Carlos Daniel Hidalgo, goleador histórico del Pasto, con fuertes laceraciones por el terremoto

En redes sociales, el exfutbolista Carlos Daniel Hidalgo se reportó con su estado de salud luego de un incidente relacionado con el movimiento telúrico que se vivió este lunes en el país.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Carlos Daniel Hidalgo, goleador histórico del Pasto.
Carlos Daniel Hidalgo, goleador histórico del Pasto.
COLPRENSA.

El terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de agosto dejó múltiples afectaciones, en especial personas atrapadas bajo las edificaciones que sucumbieron. Por fortuna, otros individuos lograron sobrevivir y quedaron apenas unos rasguños. Tal fue el caso de algunos deportistas o trabajadores del deporte, como Carlos Daniel Hidalgo, leyenda del Deportivo Pasto, quien no la pasó para nada bien.

Según el periodista Germán Andrés Paz, el exdelantero quedó con heridas como consecuencia de un incidente del fuerte terremoto. "Carlos Daniel Hidalgo, goleador histórico del Deportivo Pasto estuvo en la ciudad de Cali y pasó un susto terrible. Afortunadamente todo salió muy bien", contó el periodista en sus redes sociales.

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Hidalgo es entrenador de las divisiones inferiores del Pasto y por eso se encontraba en la capital del Valle del Cauca, ya que estaba próximo a disputar un encuentro.

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Paz reveló incluso en audio el testimonio que dio Hidalgo sobre lo acontecido. "Terrible, no se lo deseo nadie, momento de mucho pánico y desesperación, los golpes no son nada para esa sensación. Darle gracias a Dios que pude salir bien de eso, que todos los muchachos y profes del equipo están bien. Pedir mucho por toda la gente que está peor que yo", dijo el máximo goleador de los volcánicos en su historia con 60 tantos.

Por último, Paz informó que "Carlos Daniel ya está de regreso a la ciudad de Pasto".

A lo largo de su carrera, Hidalgo pasó por Deportes Quindío, Santa Fe, Real Sporting de Gijón, Independiente Medellín, Club Guaraní, Atlético Bucaramanga, Lobos de la BUAP, Club Real Potosí y Sonsonate F. C. Además, tuvo varias etapas con Deportivo Pasto, club en el que jugó entre 2002 y 2004, 2006 y 2007, 2009, y 2010-2012 y 2019-2023.

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