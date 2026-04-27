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Gol Caracol  / Ciclismo  / Jonas Vingegaard y un camino despejado: su principal rival no participará en el Giro de Italia

Jonas Vingegaard y un camino despejado: su principal rival no participará en el Giro de Italia

El Giro de Italia 2026 no tendrá su mejor cartel de ciclistas y el único que figura es el danés es Jonas Vingegaard. Este lunes se confirmó la 'baja' de otro candidato al título.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, ganó la etapa reina de la Vuelta a Cataluña 2026
Jonas Vingegaard, ciclista danés del Visma Lease a Bike, ganó la etapa reina de la Vuelta a Cataluña 2026
Getty Images

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