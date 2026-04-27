Jonas Vingegaard y un camino despejado: su principal rival no participará en el Giro de Italia

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El portugués João Almeida, ciclista del UAE Team Emirates, anunció este lunes que no participará en la próxima edición del Giro de Italia, que comienza el próximo 8 de mayo, debido a que "una enfermedad" ha afectado su preparación para la carrera.
"Una enfermedad en los últimos meses ha afectado mucho mi preparación y significa que no estaré listo a tiempo", publicó el ciclista en sus redes sociales.
Así, Almeida decidió junto con su equipo "que lo mejor sería descansar un poco" y centrarse "en nuevos objetivos más hacia el final de la temporada".
Y concluyó: "Aún no hemos definido estos nuevos objetivos, pero lo haremos con calma en las próximas semanas... Por ahora, es momento de descansar un poco y retomar la actividad poco a poco".
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João Almeida, de 27 años, comenzó la temporada con un segundo puesto en la general de la Vuelta a la Comunidad Valenciana y el tercero en la Vuelta al Algarve portuguesa, pero acusó un bajón de forma en la reciente Vuelta a Cataluña, donde terminó 38º. En el Giro de Italia sus mejores resultados fueron un cuarto puesto en 2020 y un tercero en 2023.