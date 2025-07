Tour de Francia 2025, EN VIVO; hora y dónde ver la etapa 3 por Caracol Sports y Ditu

Apta para velocistas, la tercera etapa del Tour de Francia, el lunes entre Valenciennes y Dunkerque (norte), será ocasión para Jonathan Milan y Tim Merlier de cobrarse su revancha después de no haber podido meterse en el esprint del sábado en Lille.

De 178 kilómetros, la etapa es "realmente muy llana", explica para la AFP Thierry Gouvenou, arquitecto del recorrido del Tour de Francia.

"Se pasa por pueblos por los que se suele pasar en la París-Roubaix, pero no hay pavés", señaló.

Gouvenou señala el Mont Cassel como la única dificultad del día, a más de 30 kilómetros para meta. Aunque afirma que esa subida no debería provocar una selección en el pelotón.

Publicidad

Lugar emblemático del ciclismo en el norte de Francia, el Mont Cassel ya figuró en el recorrido de la primera etapa el sábado, cuando Philipsen se impuso al esprint en Lille en un pelotón reducido a causa de un abanico.

Dos de sus principales rivales, Milan y Merlier, se vieron afectados por el abanico y llegaron a meta en un segundo grupo. El italiano y el belga buscarán abrir su casillero de victorias en este Tour el lunes.

Publicidad

También podrían presentarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría provocar nuevos abanicos.

La salida desde Valenciennes se producirá a las 6:25 a.m. (Hora Colombia), y la llegada a Dunkerque está prevista a las 10:28 a.m. (horario calculado a una media de 44 km/h). No olvide que todas las emociones de la 'grande boucle' se verán por la pantalla de Caracol Televisión con la narracción de Goga, los comentarios de JJ Osorio, el análisis de Santiago Botero y la repotería de Diego Alberto desde Francia.

Tour de Francia 2025. afp.

Hora y dónde ver la etapa 3 del Tour de Francia 2025

Fecha: lunes 7 de julio.

Hora: 6:30 a.m. (hora Colombia).

Publicidad

Transmisión: Caracol Sports ( https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo ) y Ditu.