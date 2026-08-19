Síguenos en:
Tendencias:
FUTBOL COLOMBIANO
JHON ARIAS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
AMERICA DE CALI
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Santiago Buitrago, la carta del Bahrain para pelear la general de la Vuelta a España

Santiago Buitrago, la carta del Bahrain para pelear la general de la Vuelta a España

El ciclista colombiano Santiago Buitrago, quien ya firmó con el NSN Cycling Team, busca despedirse del Bahrain Victorious con una gran gran actuación en la Vuelta a España 2026.

Por: EFE
Actualizado: 19 de ago, 2026
Comparta en:
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano.
Getty Images.

El colombiano Santiago Buitrago será el líder para la general en el Bahrain Victorious que tomará la salida este sábado en la 81.ª edición de la Vuelta a España, donde está incluido el español Pello Bilbao, que afronta la última fase de su carrera profesional.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Buitrago (Bogotá, 24 años) será el referente del equipo para la clasificación general, aunque por su condición de escalador también buscará oportunidades en algunas etapas.

Dinamo City, club de Albania.
Gol Caracol

Insólita celebración en Conference League; presidente lanzó fajos de billetes a sus jugadores

Estadio en Inglaterra.
Gol Caracol

Hallaron un cadáver en el estadio de histórico club de Inglaterra

Wilmar Roldán, árbitro colombiano.
Colombianos en el exterior

"Horrible"; a Wilmar Roldán le apuntan por un gesto con figura de Estudiantes de la Plata

Últimas noticias

Vuelta a España 2026.
Ciclismo

Vuelta a España 2026: hora y dónde ver EN VIVO la presentación de equipos

Vuelta a España 2026.
Ciclismo

Vuelta a España 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, las 21 etapas

El colombiano contará con apoyo en la montaña y en los momentos clave de la carrera, ya que el equipo pretende mantenerse activo durante toda la Vuelta en lugar de centrarse en un único objetivo.

Publicidad

Con ambición y objetivos claros

"Estoy muy motivado para correr la Vuelta a España este año. A nivel personal, ha sido una temporada algo complicada, con algunos contratiempos al principio del año, pero ahora estoy muy motivado para esta Vuelta. La afronto con mucha ambición, objetivos claros y mucha ilusión", afirma el ciclista bogotano.

Según el 'escarabajo' ganador de 2 etapas en el Giro de Italia, "va a ser una Vuelta muy dura, con muchas etapas de montaña".

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Creo que sólo hay tres etapas para los velocistas, lo que da una idea de la cantidad de desnivel que vamos a afrontar, y ojalá eso nos dé oportunidades para lograr nuestros objetivos", agregó.

Publicidad

Buitrago confía en un equipo que contará en sus filas con el vizcaíno Pello Bilbao, quien afronta su último baile en la Vuelta.

"Estoy muy contento de tener a alguien como Pello con nosotros. Esta será su última Vuelta a España y su último año como profesional. He compartido casi siete años con él, y me ha transmitido mucha de su experiencia: cómo interpretar las carreras y cómo correr con inteligencia. Para mí, será muy especial acompañar a Pello en su última Vuelta y durante su última temporada", afirmó.

Los objetivos del Bahrain serán "terminar bien en la clasificación general y ganar etapas".

"Esos son los principales objetivos del equipo. Ojalá podamos disfrutar de la carrera desde Mónaco hasta Granada, y cuando lleguemos a Granada podremos celebrar lo que hemos logrado en esta Vuelta a España", indicó.

Publicidad

Pello Bilbao, capitán de ruta

Una Vuelta especial para Pello Bilbao, por su experiencia encargado de llegar los galones de capitán de ruta. Entre sus objetivos se incluye la ambición de buscar oportunidades en la montaña. Tras haberse perdido el Tour de Francia, Bilbao afronta su última Vuelta con una motivación extra para correr de nuevo en casa y ayudar a guiar a un grupo más joven durante las tres semanas.

Publicidad

"Tras estas dos semanas tan intensas, llega mi última Vuelta. Fue una carrera inesperada en mi calendario, pero una buena oportunidad. Al final, no haber corrido el Tour me abrió la puerta para hacer la Vuelta, y estoy muy motivado. Es una carrera que no he corrido en los últimos años, aunque la corrí al principio de profesional, y tenía muchas ganas de ponerme a prueba de nuevo en casa", comenta el ciclista gernikarra.

Bilbao, de 36 años, admite que la referencia del equipo será Santiago Buitrago, pero confía en las prestaciones que puede lograr una formación que apuesta por la juventud.

"Veo un equipo joven con muchas ganas de luchar por etapas. Diría que casi todos los corredores del equipo están progresando y tienen ambición. Me gusta esa situación. Es motivador formar parte de un equipo joven y ambicioso que quiere explorar sus límites, y quiero aportar toda la experiencia que pueda", aseveró.

Bilbao reconoce que no se encuentra en condiciones de luchar por la general, por los que su objetivo será un triunfo de etapa.

Publicidad

"Es la única que me falta para completar el conjunto de victorias de etapa en las tres grandes vueltas. No soy alguien obsesionado con los palmarés o los números, pero me gustan los retos, y este es otro nuevo para mí", resumió.

La alineación del Bahrain estará formada por Santiago Buitrago, Pello Bilbao, Matevž Govekar, Pau Miquel, Jakob Omrzel, Attila Valter, Roman Ermakov y Mathijs Paasschens.

Dinamo City, club de Albania.
Gol Caracol

Insólita celebración en Conference League; presidente lanzó fajos de billetes a sus jugadores

Estadio en Inglaterra.
Gol Caracol

Hallaron un cadáver en el estadio de histórico club de Inglaterra

Wilmar Roldán, árbitro colombiano.
Colombianos en el exterior

"Horrible"; a Wilmar Roldán le apuntan por un gesto con figura de Estudiantes de la Plata

Publicidad

Relacionados

Santiago Buitrago

Vuelta a España

Ciclistas Colombianos

Deportistas Colombianos

España

Ciclistas Vuelta a España

Colombianos Vuelta a España

Etapas Vuelta a España

Publicidad

Publicidad

Publicidad