Hallaron un cadáver en el estadio de histórico club de Inglaterra

La policía de Londres ha abierto una investigación después de encontrar el cadáver de un hombre de 33 años en The Valley, el estadio del Charlton Athletic, equipo del Championship o Segunda división inglesa.

Los cuerpos de policía y los paramédicos recibieron una llamada el martes por la mañana para asistir a una persona en el estadio del Charlton y la propia policía metropolitana de Londres confirmó la muerte de la persona en el lugar.

Los detectives están investigando la posibilidad de que el hombre cayera desde una altura el lunes por la mañana.

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"Todo el mundo en el Charlton le gustaría expresar su más profundo pésame y condolencias a los familiares, amigos y personas queridas de la persona fallecida en este momento tan difícil. El club está asistiendo a las autoridades con sus pesquisas y pide respeto hacia la privacidad de los afectados", dijo el Charlton en un comunicado.



El club confirmó que no hay ninguna sospecha de que nadie en el club haya tomado parte en este incidente y agradeció a los trabajadores su profesionalismo al tratar con esta "difícil situación".