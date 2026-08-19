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Gol Caracol  / Insólita celebración en Conference League; presidente lanzó fajos de billetes a sus jugadores

Insólita celebración en Conference League; presidente lanzó fajos de billetes a sus jugadores

Equipo que se clasificó a los play offs de la Conference League festejó por todo lo alto y su presidente enloqueció en el camerino. Acá el VIDEO de lo que pasó.

Por: EFE
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Dinamo City, club de Albania.
Dinamo City, club de Albania.
Dinamo City.

Las imágenes del presidente del Dinamo City albanés, Ardian Bardhi, entrando en el vestuario y repartiendo fajos de billetes entre los jugadores tras su victoria 4-0 sobre el Auda de Letonia en la Liga Conferencia se ha vuelto viral en las redes sociales.

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La celebración del triunfo en el partido disputado en Elbasan (centro de Albania) cobró proporciones inesperadas tras entrar Bardhi al vestuario con una bolsa llena de dinero y arrojar su contenido a los jugadores, informó la televisión Top Channel.

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El gesto del presidente tras el partido disputado el pasado día 13 desató una caótica juerga, con los jugadores cantando y gritando mientras intentaban hacerse con los billetes.

Un vídeo de la inusual fiesta se viralizó rápidamente y muchos aficionados se mostraron sorprendidos por la forma en que Bardhi decidió repartir las primas por el éxito en el partido.

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Hasta el momento no se anunció la cantidad total de dinero en juego ni cuánto recibió cada jugador.

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No obstante, parece evidente que se trataba de bonificaciones prometidas por llegar a la ronda final de las clasificatorias, concluyó Top Channel.

Según fuentes anónimas citadas por la emisora, la bonificación que el presidente Bardhi entregó al equipo asciende a 90.000 euros.

La prensa local afirma además que Bardhi habría prometido a los jugadores 500.000 euros si eliminan a su próximo rival en la Liga Conferencia, el Pafos.

Para el Dinamo, alcanzar los playoffs de la competición europea supone un gran éxito deportivo y financiero.

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El club albanés está ahora a un paso de clasificarse para la fase regular de las competiciones europeas.

El FC Dinamo City logró una contundente victoria 4-0 ante el FK Auda de Letonia en el estadio Elbasan Arena, correspondiente a la vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Conference League 2026/27.

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Eridon Qardaku abrió el marcador al minuto 36 y Klevi Qefalija amplió la ventaja justo antes del descanso (45').

En la segunda mitad, Malomo Ayodeji selló el 3-0 en el minuto 52 y David Fadairo remató la goleada anotando el 4-0 definitivo a los 78'.

El triunfo ante el Auda letón al Dinamo City frente al Pafos FC de Chipre en la eliminatoria final de play-offs, partido que se disputará mañana, jueves, en Elbasan, representa uno de los hitos internacionales más destacados para la plantilla en su trayectoria reciente.

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