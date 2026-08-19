Insólita celebración en Conference League; presidente lanzó fajos de billetes a sus jugadores

Las imágenes del presidente del Dinamo City albanés, Ardian Bardhi, entrando en el vestuario y repartiendo fajos de billetes entre los jugadores tras su victoria 4-0 sobre el Auda de Letonia en la Liga Conferencia se ha vuelto viral en las redes sociales.

La celebración del triunfo en el partido disputado en Elbasan (centro de Albania) cobró proporciones inesperadas tras entrar Bardhi al vestuario con una bolsa llena de dinero y arrojar su contenido a los jugadores, informó la televisión Top Channel.

🇦🇱💰Dinamo Tirana president Ardian Bardhi walked into the locker room with a bag of cash and started throwing bills after reaching the Conference League play-offs.



Safe to say the dressing room went ABSOLUTELY WILD! 😅 pic.twitter.com/nf6tbQi79U — Ultras Clips (@ultras_clips) August 18, 2026

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El gesto del presidente tras el partido disputado el pasado día 13 desató una caótica juerga, con los jugadores cantando y gritando mientras intentaban hacerse con los billetes.



Un vídeo de la inusual fiesta se viralizó rápidamente y muchos aficionados se mostraron sorprendidos por la forma en que Bardhi decidió repartir las primas por el éxito en el partido.

Hasta el momento no se anunció la cantidad total de dinero en juego ni cuánto recibió cada jugador.

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No obstante, parece evidente que se trataba de bonificaciones prometidas por llegar a la ronda final de las clasificatorias, concluyó Top Channel.

Según fuentes anónimas citadas por la emisora, la bonificación que el presidente Bardhi entregó al equipo asciende a 90.000 euros.

La prensa local afirma además que Bardhi habría prometido a los jugadores 500.000 euros si eliminan a su próximo rival en la Liga Conferencia, el Pafos.

Para el Dinamo, alcanzar los playoffs de la competición europea supone un gran éxito deportivo y financiero.

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El club albanés está ahora a un paso de clasificarse para la fase regular de las competiciones europeas.

El FC Dinamo City logró una contundente victoria 4-0 ante el FK Auda de Letonia en el estadio Elbasan Arena, correspondiente a la vuelta de la tercera ronda clasificatoria de la UEFA Conference League 2026/27.

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Eridon Qardaku abrió el marcador al minuto 36 y Klevi Qefalija amplió la ventaja justo antes del descanso (45').

En la segunda mitad, Malomo Ayodeji selló el 3-0 en el minuto 52 y David Fadairo remató la goleada anotando el 4-0 definitivo a los 78'.

El triunfo ante el Auda letón al Dinamo City frente al Pafos FC de Chipre en la eliminatoria final de play-offs, partido que se disputará mañana, jueves, en Elbasan, representa uno de los hitos internacionales más destacados para la plantilla en su trayectoria reciente.