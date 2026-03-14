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Gol Caracol  / Más Deportes  / Fórmula 1, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el Gran Premio de China

Fórmula 1, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el Gran Premio de China

Este domingo 15 de marzo se disputarán el Gran Premio de China de la Fórmula 1. Kimi Antonelli partirá desde la 'pole' en el circuito de Shanghái.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 14 de mar, 2026
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GP de China - Fórmula 1.
GP de China - Fórmula 1.
Getty Images.

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