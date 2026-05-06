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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich y un balance 'agridulce', con Luis Díaz a la cabeza; tras quedar fuera de la Champions

Bayern Múnich y un balance 'agridulce', con Luis Díaz a la cabeza; tras quedar fuera de la Champions

Después de la igualdad 1-1 frente al cuadro francés; los 'bávaros' sellaron su eliminación definitiva en la Liga de Campeones, donde tuvieron lúcida actuación hasta las semifinales.

Por: EFE
Actualizado: 6 de may, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Luis Díaz lamentándose, junto a todo el equipo, tras eliminación de Champions League.
Luis Díaz lamentándose, junto a todo el equipo, tras eliminación de Champions League.
Foto: AFP.

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