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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Colombiano damnificado por terremoto en Venezuela busca ayuda para irse a Italia a seguir jugando

Colombiano damnificado por terremoto en Venezuela busca ayuda para irse a Italia a seguir jugando

Con el paso de los días se siguen conociendo testimonios de futbolistas de nuestro país que vivieron de cerca el movimiento telúrico de la semana pasada en Venezuela.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Jhon Anderson Escobar
Jhon Anderson Escobar; jugador colombiano
Foto Instagram Jhon Anderson Escobar

El miércoles 24 de junio un par de terremotos devastaron gran parte de la ciudad de La Guaira en Venezuela, que hasta la fecha ha dejado más de 1.700 muertos y unos 5 mil heridos, según los reportes de los organismos oficiales del vecino país. Y allí se han encontrado historias de futbolistas colombianos, que vivieron de cerca la tragedia.

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Uno de ellos fue el delantero Jhon Anderson Escobar, de 30 años y quien jugaba en Marítimo La Guaira de la Primera venezolana y que estaba recogiendo sus pertenencias ante una posibilidad que le salió para este segundo semestre de 2026 en el fútbol italiano de ascenso.

"Yo estaba en Caracas, recogiendo mis maletas cuando sucedió el temblor. No lo viví en carne propia, pero el edificio en el que yo residía allá en La Guaira quedó reducido al polvo, se vino abajo. Fue tenebroso, me impactó mucho, un compañero perdió la familia, otro perdió la esposa. Son cosas de no creer, en 30 o 40 segundos le cambió la vida a todos allá", contó Escobar, quien en nuestro país jugó en el CAFA (club de Faustino Asprilla que participa en torneos Difútbol, en las divisiones menores del Cortuluá y en La Equidad, en la Sub-20 y estando cerca de debutar profesionalmente.

Aunque en un par de temporadas el vallecaucano anotó más de 40 goles, entre torneo y copa; para él llegó el momento de partir del balompié venezolano buscando un futuro mejor. Así, ya regresó vía terrestre hasta San Antonio y de ahí partió con rumbo a Tuluá, donde reside. Sin embargo, para Escobar hay un tema que lo agobia por estos días.

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"Ahora que me salió esa opción en Italia no quiero perderla, pero necesito ver si alguna persona o empresa me ayuda para viajar a unirme con mi club. Necesito los pasajes aéreos, no dinero en efectivo. Debo estar allá entre el 15 y el 20 de julio próximos para iniciar pretemporada con el Reggio Soriano. Si alguien lee esto, me puede contactar por mi cuenta de instagram, en la que aparezco como Jhon Anderson Escobar", afirmó el atacante en un contacto con nuestro portal.

Para Escobar Ante sus luchas siguen y al cerrar ese capítulo en Venezuela, espera poder dar el salto al fútbol de Europa, para mostras sus cualidades como goleador.

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Jhon Anderson Escobar
Jhon Anderson Escobar; jugador colombiano

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