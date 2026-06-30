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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Alerta que inquieta para el partido Colombia vs. Ghana en Kansas City; esto puede pasar

Alerta que inquieta para el partido Colombia vs. Ghana en Kansas City; esto puede pasar

La Selección Colombia y Ghana se enfrentan el viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, pero en la previa hay un aviso que inquieta. ¡Acá los detalles!

Por: AFP
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Selección Colombia y Selección de Ghana en entrenamientos
Selección Colombia y Selección de Ghana en entrenamientos
Fotografías de: AFP y cuenta oficial de X de la Selección de Ghana

Una alerta por "calor extremo" fue decretada este lunes en la sede mundialista de Kansas City, donde Argentina tiene su campo de entrenamiento y la Selección Colombia enfrentará a finales de semana a Ghana en dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

La meteorología ya ha generado impacto en esta cita orbital que se disputa en el verano de Estados Unidos, México y Canadá, donde las altas temperaturas se combinan en algunas ciudades sede con la irrupción de tormentas eléctricas.

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En la fase de grupos, el juego entre Francia e Irak fue interrumpido durante más de dos horas por tormentas cercanas al estadio de Filadelfia.

Situada en el medio oeste de Estados Unidos, el calor y la humedad se han intensificado esta semana en Kansas City, campo base de la campeona mundial Argentina y otras tres selecciones: Inglaterra, Países Bajos y Argelia.

Selección Colombia - Mundial 2026.
Selección Colombia - Mundial 2026.
AFP.

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¿Qué puede pasar para el partido entre Colombia vs. Ghana?

El siguiente partido en el estadio Arrowhead, que hospedó el primer juego de Argentina en el torneo, será el choque entre Colombia y Ghana el próximo viernes.

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Este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre "condiciones peligrosamente calurosas, con índices de calor de hasta 105 hasta 110 grados Fahrenheit (41 a 43 grados Celsius) previstos".

"Varios días de calor extremo afectarán a la región, con escaso alivio durante las horas nocturnas", advirtió.

El aviso por calor está vigente hasta las 21H00 del viernes, en horario local.

¿Cuándo es Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

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Dicho enfrentamiento por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo en tierras norteamericanas está previsto para este viernes 3 de julio, a las 8:30 de la noche, en horario de nuestro país, y se podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, para que se agende y no se lo pierda.

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