Daniel Muñoz sigue dando de qué hablar en territorio inglés. Este viernes 27 de noviembre, estuvo desde el arranque para el partido de Nottingham Forest contra Chelsea, por la fecha 12 de la Premier League, y, en tan solo cinco minutos, firmó una asistencia de gol para abrir el marcador y desatar la locura de los hinchas.
En el estadio City Ground, el lateral derecho colombiano se proyectó por la banda derecha, se abrió y pidió el pase. Tan pronto vio que el esférico venía hacia él, se perfiló, envió un centro de primera intención e Igor Jesús se inventó una espectacular media volea para vencer a Emiliano 'Dibu' Martínez e inflar las redes.
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Vea la asistencia de Daniel Muñoz en Nottingham Forest vs Chelsea por Premier League
¡¡DIBU MARTÍNEZ VOLÓ PERO NO ALCANZÓ LA PELOTA!! ¡¡SENSACIONAL VOLEA DE IGOR JESUS PARA FIRMAR EL PRIMERO DE NOTTINGHAM FOREST VS. CHELSEA EN 5 MINUTOS DE JUEGO!!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 27, 2026
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