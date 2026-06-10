Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, noticia en Crystal Palace antes del debut de Colombia en el Mundial

La Selección Colombia está ultimando detalles para lo que será su estreno en el Mundial 2026 contra Uzbekistán el próximo 17 de junio. Sin embargo, un día antes de la inauguración del torneo, dos de sus jugadores fueron noticia por cuenta de los clubes donde militan. Se trata de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes pertenecen al Crystal Palace, club que reveló detalles sobre el futuro de toda su plantilla.

Las 'águilas' sorprendieron con un comunicado en redes sociales, anunciando los jugadores que están retenidos en cuanto a su condición contractual se refiere. "El Crystal Palace FC ha presentado a la Premier League su lista de jugadores que continúan en el equipo y de los que pueden ser liberados", se lee en la misiva.

En la lista aparecen los colombianos Muñoz y Lerma, quienes no tenían claridad sobre continuidad. El latera derecha había sonado en los últimos días en el Inter de Milan, ante la salida del neerlandés Denzel Dumfries. Por su parte, el volante era uno de los favoritos del Sevilla, sin embargo, todo sigue en rumores.

Daniel Muñoz entrenando con la Selección Colombia FCF

Por lo pronto, ambos jugadores están concentrados en la 'tricolor' y tienen pinta de ser titulares en el once ideal del director técnico argentino Néstor Lorenzo.



El Palace no tuvo problema en aclarar, la situación de dos jugadores que siguen en negociaciones. "Podemos confirmar que a Daichi Kamada se le ha ofrecido un nuevo contrato, mientras que el contrato de Nathaniel Clyne vence a finales de junio, pero las conversaciones con el defensa continúan", agregaron en el comunicado.

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Otros nombres que destacan en la lista de retenidos son Jean-Philippe Mateta, Yéremy Pino, Ismaila Sarr y Adam Wharton

Lista de jugadores retenidos por el Crystal Palace

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Tayo Adaramola

Walter Benítez

Jaydee Canvot

Río Cardines

Justin Devenny

Cheick Doucouré

Romain Esse

Matheus França

Dean Henderson

Will Hughes

Brennan Johnson

Daichi Kamada*

Caleb Kporha

Danny Imray

Maxence Lacroix

Jefferson Lerma

Jean-Philippe Mateta

Remi Matthews

Tyrick Mitchell

Daniel Muñoz

Eddie Nketiah

David Ozoh

Yéremy Pino

Jesurun Rak-Sakyi

Chadi Riad

Chris Richards

Ismaïla Sarr

Nacida Sosa

Jørgen Strand Larsen

Adam Wharton

Joe Whitworth