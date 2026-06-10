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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, noticia en Crystal Palace antes del debut de Colombia en el Mundial

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, noticia en Crystal Palace antes del debut de Colombia en el Mundial

El Crystal Palace se reportó en redes sociales con un comunicado sobre el futuro de toda su plantilla y allí aparecen los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de jun, 2026
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Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace, celebran un título en el fútbol inglés
Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, jugadores colombianos del Crystal Palace, celebran un título en el fútbol inglés
Getty Images

La Selección Colombia está ultimando detalles para lo que será su estreno en el Mundial 2026 contra Uzbekistán el próximo 17 de junio. Sin embargo, un día antes de la inauguración del torneo, dos de sus jugadores fueron noticia por cuenta de los clubes donde militan. Se trata de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, quienes pertenecen al Crystal Palace, club que reveló detalles sobre el futuro de toda su plantilla.

Las 'águilas' sorprendieron con un comunicado en redes sociales, anunciando los jugadores que están retenidos en cuanto a su condición contractual se refiere. "El Crystal Palace FC ha presentado a la Premier League su lista de jugadores que continúan en el equipo y de los que pueden ser liberados", se lee en la misiva.

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En la lista aparecen los colombianos Muñoz y Lerma, quienes no tenían claridad sobre continuidad. El latera derecha había sonado en los últimos días en el Inter de Milan, ante la salida del neerlandés Denzel Dumfries. Por su parte, el volante era uno de los favoritos del Sevilla, sin embargo, todo sigue en rumores.

Daniel Muñoz entrenando con la Selección Colombia
Daniel Muñoz entrenando con la Selección Colombia
FCF

Por lo pronto, ambos jugadores están concentrados en la 'tricolor' y tienen pinta de ser titulares en el once ideal del director técnico argentino Néstor Lorenzo.

El Palace no tuvo problema en aclarar, la situación de dos jugadores que siguen en negociaciones. "Podemos confirmar que a Daichi Kamada se le ha ofrecido un nuevo contrato, mientras que el contrato de Nathaniel Clyne vence a finales de junio, pero las conversaciones con el defensa continúan", agregaron en el comunicado.

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Otros nombres que destacan en la lista de retenidos son Jean-Philippe Mateta, Yéremy Pino, Ismaila Sarr y Adam Wharton

Lista de jugadores retenidos por el Crystal Palace

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Tayo Adaramola
Walter Benítez
Jaydee Canvot
Río Cardines
Justin Devenny
Cheick Doucouré
Romain Esse
Matheus França
Dean Henderson
Will Hughes
Brennan Johnson
Daichi Kamada*
Caleb Kporha
Danny Imray
Maxence Lacroix
Jefferson Lerma
Jean-Philippe Mateta
Remi Matthews
Tyrick Mitchell
Daniel Muñoz
Eddie Nketiah
David Ozoh
Yéremy Pino
Jesurun Rak-Sakyi
Chadi Riad
Chris Richards
Ismaïla Sarr
Nacida Sosa
Jørgen Strand Larsen
Adam Wharton
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