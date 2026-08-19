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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta a España 2026: hora y dónde ver EN VIVO la presentación de equipos

Vuelta a España 2026: hora y dónde ver EN VIVO la presentación de equipos

Este jueves 20 de agosto, en Mónaco, Francia, la Vuelta a España 2026 tendrá la ceremonia protocolar de presentación de equipos. ¡No se pierda lo mejor del ciclismo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 19 de ago, 2026
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Vuelta a España 2026.
Vuelta a España 2026.
AFP.

La Vuelta a España 2026 empieza el sábado, 22 de agosto, en el Casino de Montecarlo, y terminará el domingo, 13 de septiembre en la Alhambra de Granada.

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Entre las 21 etapas, dos contrarrelojes individuales y seis etapas de montaña, además del final en alto en Peñas Blancas que servirá como aperitivo para la etapa decisiva en Collado del Alguacil.

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El pelotón recorrerá un total de 3.275 kilómetros con un desnivel acumulado de más de 58.000 metros durante las 21 etapas de la Vuelta a España 2026.

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Esta edición de la Vuelta atravesará cuatro países pues, después de tomar la salida en Mónaco, los ciclistas a travesarán el sur de Francia y Andorra hasta llegar al norte de España para la etapa 5.

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En consecuencia, los elencos participantes alistaron plantillas llenas de hombres potentes en el ascenso, que logren dar la batalla en las diferentes cumbres, donde seguramente se definirá la clasificación.

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En ese sentido, Colombia se hará presente con una robusta nómina de ‘escarabajos’, entre los que se destacan Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Harold Tejada (XDS Astana) e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma). Además, estarán jóvenes como Juan Felipe Rodríguez (EF Education EasyPost) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL).

A su vez, el lote internacional tendrá figuras luchando por el título como el esloveno Tadej Pogacar como máximo favorito, junto al esloveno Primoz Roglic, el austriaco Felix Galla, el ecuatoriano Richard Carapaz, entre otros.

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¿Cuándo es la presentación de equipos de la Vuelta a España 2026? Hora y TV

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La gala se llevará a cabo el jueves 20 de agosto al mediodía, de Colombia, en Turín, Italia, y se podrá observar en directo por televisión a través de las señales de Caracol HD2 y de la aplicación Ditu.

TV para la presentación de quipos:

- Fecha: jueves 20 de agosto de 2026

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- Hora: 12:30 p. m. (de Colombia)

- TV: Canal Caracol

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