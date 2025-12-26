"Soy muy ambicioso y sigo trabajando para que mi nombre se recuerde en Sporting Lisboa"

Una temporada increíble está teniendo Luis Javier Suárez en el fútbol portugués con Sporting Lisboa. Los números hablan por sí solos: once goles y dos asistencias en el campeonato lusitano, a eso sumarle dos tantos más y una asistencia en la Champions League, más dos anotaciones en la Copa de Portugal; sus actuaciones tienen con una sonrisa en el rostro en sus compañeros de equipo, su entrenador e hinchas.

Precisamente de esta buena campaña que ha venido sosteniendo en los 'leones', Suárez Charris habló 'largo y tendido' con el diario 'Record'. Se refirió a cómo ha sido su etapa hasta el momento en los 'leones', de cómo son los centrales en el fútbol portugués, y por supuesto, no faltó la consulta sobre Viktor Gyökeres, el delantero estelar del Sporting Lisboa y al que precisamente llegó a 'sustituir'.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano de Sporting Lisboa, celebra un gol en la Liga de Portugal AFP

"La adaptación al Sporting ha sido muy buena porque tengo muy buenos jugadores alrededor, al final fue fácil encajar en el estilo de juego", dijo el artillero de la Selección Colombia al mencionado tabloide.



En la actualidad, los 'verdiblancos' son segundos en la Liga portuguesa con 38 puntos, a cinco del Porto. Sporting Lisboa defiende el título y confía en que la segunda parte de la temporada esperan recortar con los 'dragones' y poder levantar nuevamente el trofeo.

"El campeonato es complicado y creo que todos los partidos son muy difíciles. Ahora mismo no estamos de primeros, pero creo que vamos a lograr estar en la parte alta; Sporting está creado para esto, se vienen de dos años muy buenos y creo que el tercero está cerca, se está trabajando para el objetivo y creo que se va a lograr", agregó.

Publicidad

Por último, el delantero oriundo de Santa Marta se refirió a ese reto que tenía en los 'leones', el de relevar en el frente de ataque a Gyökeres, quien dejó su sello goleador y fue importante en los títulos recientes.

"Como lo he dicho en varias ocasiones, para mí es bonito tener este reto, porque creo que cualquier jugador después de venir de una segunda división y de meterte en un club grande como Sporting, y tener al frente un reto increíble no solo para ti como persona, sino para toda la afición y el club, intentar no olvidar, pero sí pasar página de un jugador tan importante como fue Viktor; creo que para uno como jugador, sobre todo para mí, que soy muy ambicioso, acepté el reto y lo cogí con las manos abiertas, y lo sigo trabajando para que sea mi nombre el que se recuerde", concluyó.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano del Sporting Lisboa. X de @SportingCP