Benfica vs. Fenerbahce, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Richard Ríos y Jhon Durán

El camino hacia la fase de liga de la UEFA Champions League sigue su curso y uno de los duelos más atractivos de los playoffs es el que protagonizan Benfica y Fenerbahce. Ambos equipos llegan al partido de vuelta con la serie completamente abierta, tras el empate sin goles en Turquía. Ahora, todo se definirá en el Estadio Da Luz de Lisboa, donde se espera un choque de alta intensidad entre dos clubes históricos.

El compromiso no solo despierta interés por lo que está en juego, sino también porque contará con presencia colombiana en ambos bandos. En el Benfica actúa Richard Ríos, quien se ha consolidado como una pieza importante en el mediocampo del conjunto portugués. Del otro lado estará Jhon Jáder Durán, delantero del Fenerbahce que sigue sumando minutos en Turquía, aunque bajo la lupa de la crítica por su irregularidad en el frente de ataque.

Hora y dónde ver EN VIVO, Benfica vs. Fenerbahce

El duelo de vuelta entre Benfica y Fenerbahce se disputará este miércoles 27 de agosto en el Estadio Da Luz de Lisboa. El encuentro está programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana) y podrá verse en transmisión exclusiva por 'ESPN' y la plataforma de streaming 'Disney+'.

La expectativa es alta, pues al tratarse de un duelo directo por un cupo en la Champions League, en caso de persistir la igualdad tras los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a la prórroga y, de ser necesario, a los lanzamientos desde el punto penal.



¿Cómo llega Benfica para este partido?

El conjunto portugués dirigido por Bruno Lage llega motivado después de una victoria sólida en la Primeira Liga. En la tercera jornada, Benfica derrotó con autoridad 3-0 al Tondela en condición de local, con anotaciones de Franjo Ivanovic, Fredrick Aursnes y el joven argentino Gianluca Prestianni. El equipo mostró contundencia ofensiva y solidez defensiva, lo que fortalece la confianza de cara a este decisivo choque continental.

Por su parte, el Fenerbahce de José Mourinho también se presentó con buenas sensaciones en el torneo local. El equipo de Estambul superó 3-1 al Kocaelispor, con goles de Milan Skriniar, Archie Brown y Anderson Talisca, ratificando su buen arranque en la Superliga Turca. Sin embargo, las dudas se mantienen alrededor de Jhon Durán, quien si bien participa en la generación de juego, todavía no logra consolidarse como el goleador que la afición espera.