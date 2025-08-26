Publicidad

Benfica vs. Fenerbahce, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Richard Ríos y Jhon Durán

Benfica vs. Fenerbahce, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Richard Ríos y Jhon Durán

Con presencia de futbolistas colombianos, ambos equipos buscarán el cupo a la fase de liga de la Champions, luego del empate sin goles en el partido de ida disputado en Estambul.

Benfica vs. Fenebahce, por los playoffs de la Champions League
Benfica vs. Fenebahce, por los playoffs de la Champions League
@richardrios.m/Instagram/AFP
Por: Javier García
|
Actualizado: agosto 26, 2025 11:25 a. m.