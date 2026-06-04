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Gol Caracol  / Luto en el fútbol: falleció figura que jugó dos mundiales con Argentina

Luto en el fútbol: falleció figura que jugó dos mundiales con Argentina

Este jueves 4 de junio, el fútbol argentino está de luto por el fallecimiento de un jugador que representó al país en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

Por: AFP
Actualizado: 4 de jun, 2026
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Selección de Argentina.
Selección de Argentina.
Getty Images.

José Francisco Sanfilippo, máximo goleador del club argentino San Lorenzo de Almagro y brillante centrodelantero de las décadas del 50 y 60, falleció este jueves en Buenos Aires a los 91 años, informó el club "Cuervo".

Obsesionado con el gol, perfeccionista, potente y hábil con ambas piernas, el "Nene" Sanfilippo fue campeón tres veces con el equipo azulgrana y también destacó con la Selección Argentina, con la que integró los planteles en dos mundiales.

José Francisco Sanfilippo, mundialista con Argentina 1958 y 1962.
José Francisco Sanfilippo, mundialista con Argentina 1958 y 1962.
afp.
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"Una leyenda imborrable de San Lorenzo y del fútbol argentino que, por siempre, descansará en nuestros corazones. Gracias por tanto, Nene", lo despidió San Lorenzo en sus redes sociales.

Sanfilippo cursó las inferiores del club, con el que debutó en primera división el 15 de noviembre de 1953, con apenas 18 años.

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A la semana siguiente convertiría un doblete en una goleada del Ciclón a Banfield. Sería el inicio de un romance con el gol que acabó con un balance de 205 tantos en 263 encuentros en dos etapas en el club, según datos oficiales.

Con el equipo de Boedo consiguió el título de 1959 y el bicampeonato del Nacional y el Metropolitano de 1972.

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También llevó su olfato como artillero a Boca Juniors, con el que alcanzó la final de la Copa Libertadores que el Xeneize perdió ante el Santos de Pelé en 1963.

Además jugó en Nacional de Uruguay, Banfield de Argentina y Bangú y Bahía de Brasil.

Sus goles en San Lorenzo le abrieron las puertas de la Selección, con la que convirtió 18 veces en 21 partidos, según el portal Transfermkt.

Con la Albiceleste se coronó con el oro en los Juegos Panamericanos de 1955, ganó la Copa América en 1957 y participó de los mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962.

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Tras concluir una carrera en la que marcó 344 goles en 484 partidos, siguió ligado al fútbol y cultivó un perfil de polemista en los medios de comunicación, en los que se vanagloriaba de sus registros y aseguraba que había sido "perfecto" como delantero.

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