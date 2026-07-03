Luis Javier Suárez y su sacrificio en la Selección Colombia: "hay que trabajar para el colectivo"

Minutos después de vencer a Ghana; Luis Javier Suárez atendió a los medios de comunicación, refiriéndose al triunfo y posterior clasificación a los octavos de final, en la Copa del Mundo 2026.

Y es que, ingresando a los pocos minutos de partido por el lesionado Jhon Córdoba; el atacante de la Selección Colombia tuvo impacto inmediato poniendo una asistencia para Jhon Arias, que significó la única anotación del compromiso.

“No solo fui yo al que le tocó entrar tan temprano, sino que también todos los que entraron; incluso hasta los que no pudieron participar, animaron desde la posición que tocó y por fortuna se sacó la victoria que era tan importante”, indicó de entrada Luis Javier Suárez, dejando claro que su aporte es igual al de los demás, quienes siempre buscan lo mejor para el equipo.

“Yo creo que este es el trabajo que se viene realizando desde que inició la Copa del Mundo. Por ahí lo mejor para uno como delantero parece que solo se brilla cuando anotamos gol, pero más allá de eso hay que trabajar mucho para el colectivo y no solamente ahora, sino que en los encuentros anteriores ya se venía haciendo”, agregó el atacante colombiano, enfatizando en el esfuerzo y otras funciones que destacan en el desempeño general del equipo.



Y claramente, hablando sobre sus actuaciones, el goleador colombiano dejó claro que, aunque el objetivo es hacer goles; lo más importante siempre será poder ayudar al equipo desde otra posición: “Creo que más allá de lo individual, va por encima lo colectivo siempre y creo que se mostró dentro del campo eso. Creo que hay que seguir mejorando esa fase que a lo mejor es cuando se crece un poco más el rival, pero eso hace parte de las fases del partido, pero aun así hay que seguir mejorando”.

Publicidad

“Lo he dicho varias veces, por fortuna y gracias a Dios que me siga cuidando, yo me encuentro muy bien física y mentalmente, entonces es lo que le doy al equipo ahora mismo”, concluyó Luis Javier Suárez.