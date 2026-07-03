Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis Javier Suárez y su sacrificio en la Selección Colombia: "hay que trabajar para el colectivo"

Luis Javier Suárez y su sacrificio en la Selección Colombia: "hay que trabajar para el colectivo"

El atacante colombiano se refirió al triunfo por la mínima diferencia frente a Ghana, en el Mundial 2026; destacando que el equipo se encuentra bien, pero no se conforman y buscan mejorar.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 3 de jul, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez en duelo con la Selección Colombia, frente a Ghana.
Luis Javier Suárez en duelo con la Selección Colombia, frente a Ghana.
Foto: AFP.

Minutos después de vencer a Ghana; Luis Javier Suárez atendió a los medios de comunicación, refiriéndose al triunfo y posterior clasificación a los octavos de final, en la Copa del Mundo 2026.

Y es que, ingresando a los pocos minutos de partido por el lesionado Jhon Córdoba; el atacante de la Selección Colombia tuvo impacto inmediato poniendo una asistencia para Jhon Arias, que significó la única anotación del compromiso.

Selección Colombia
Selección Colombia

"La familia que hemos formado en la Selección Colombia, es lo que nos ha traído hasta acá"

Néstor Lorenzo con la Selección Colombia
Selección Colombia

Néstor Lorenzo; "a Luis Díaz ya se le va a abrir el arco, las va a empezar a meter todas"

“No solo fui yo al que le tocó entrar tan temprano, sino que también todos los que entraron; incluso hasta los que no pudieron participar, animaron desde la posición que tocó y por fortuna se sacó la victoria que era tan importante”, indicó de entrada Luis Javier Suárez, dejando claro que su aporte es igual al de los demás, quienes siempre buscan lo mejor para el equipo.

“Yo creo que este es el trabajo que se viene realizando desde que inició la Copa del Mundo. Por ahí lo mejor para uno como delantero parece que solo se brilla cuando anotamos gol, pero más allá de eso hay que trabajar mucho para el colectivo y no solamente ahora, sino que en los encuentros anteriores ya se venía haciendo”, agregó el atacante colombiano, enfatizando en el esfuerzo y otras funciones que destacan en el desempeño general del equipo.

Y claramente, hablando sobre sus actuaciones, el goleador colombiano dejó claro que, aunque el objetivo es hacer goles; lo más importante siempre será poder ayudar al equipo desde otra posición: “Creo que más allá de lo individual, va por encima lo colectivo siempre y creo que se mostró dentro del campo eso. Creo que hay que seguir mejorando esa fase que a lo mejor es cuando se crece un poco más el rival, pero eso hace parte de las fases del partido, pero aun así hay que seguir mejorando”.

Publicidad

“Lo he dicho varias veces, por fortuna y gracias a Dios que me siga cuidando, yo me encuentro muy bien física y mentalmente, entonces es lo que le doy al equipo ahora mismo”, concluyó Luis Javier Suárez.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Colombia

Mundial 2026

Luis Javier Suárez

Selección Ghana

Publicidad

Publicidad

Publicidad