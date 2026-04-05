Luis Javier Suárez y el dato que lo condiciona en Sporting Lisboa vs. Arsenal por Champions League

El Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se enfrentarán al Barcelona y al Bayern Múnich, respectivamente, son los equipos presentes en los cuartos de final de la Champions League, con más jugadores apercibidos de sanción que se perderían la vuelta en el caso de ser amonestados en la ida. En el Sporting Lisboa, que enfrenta al Arsenal, estarán atentos a Luis Javier Suárez.

Luis Javier Suárez es goleador con Sporting Lisboa en Portugal AFP

El conjunto que dirige el argentino Diego Pablo Simeone, que también está a una tarjeta de ser suspendido, tiene bajo amenaza nada menos que a ocho jugadores, la mayoría de ellos habituales del once titular.

Thiago Almada, Pablo Barrios, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Marcos Llorente, Marc Pubill, Matteo Ruggeri y Giuliano Simeone son los que están a una tarjeta de ser sancionados con un encuentro de suspensión si ven la amarilla en el Spotify Camp Nou, con lo que se perderían la vuelta en el Riyadh Air Metropolitano.



El Barcelona, mientras tanto, tiene a cuatro apercibidos, Marc Casadó, Fermín López, Gerard Martín y Lamine Yamal.



Los amonestados en Real Madrid

El Real Madrid, que recibirá el martes al Bayern Múnich, tiene también una larga lista, compuesta por siete jugadores, y también importantes. Álvaro Carreras, de ser amonestado, cumpliría el segundo ciclo con la sexta, mientras que acudirán al Allianz Arena con dos tarjetas amarillas Jude Bellingham, Vinícius, Dean Huijsen, Kylian Mbappé y Aurelien Tchouameni, mientras que Rodrygo Goes, que integra esta lista, es baja por lesión.

Real Madrid está sufriendo esta temporada con el tema de las lesiones. X de @RealMadrid

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Mejor lo tiene en este sentido el conjunto 'bávaro', que tan solo presenta a Konrad Laimer y Dayot Upamecano, al margen del técnico belga Vincent Kompany

El Liverpool acudirá al Parque de los Príncipes parisino con cuatro jugadores apercibidos, Bradley Conor, Ryan Gravenberch, Curtis Jones y Virgil van Dijk, en tanto que el PSG de Luis Enrique Martínez tan solo presenta a Khvicha Kvaratskhelia y Nuno Mendes con esta amenaza.

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Completan los cuartos de final de la Champions League, el encuentro del Jose Alvalade entre el Sporting Lisboa y el Arsenal. El delanetro colombiano Luis Suárez es el único amenazado de sanción en el conjunto luso, y el danés Christian Norgaard y el español Martín Zubimendi en el londinense de Mikel Arteta.