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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y el dato que lo condiciona en Sporting Lisboa vs. Arsenal por Champions League

Luis Javier Suárez y el dato que lo condiciona en Sporting Lisboa vs. Arsenal por Champions League

El delantero samario es la figura en ataque del Sporting Lisboa, pero para este juego de cuartos de final de Champions League no puede pasarse de revoluciones.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, delantero colombiano que es figura en Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, delantero colombiano que es figura en Sporting Lisboa.
AFP

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