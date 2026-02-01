Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Elkin Rivero, dolido por autogol en Nacional vs. Inter Miami: "Lloró, pero está bien que le duela"

Elkin Rivero, dolido por autogol en Nacional vs. Inter Miami: "Lloró, pero está bien que le duela"

Inter Miami venció 2-1 a Nacional en juego de fogueo con un gol en propia puerta al último minuto del volante Elkin Rivero. Uno de los experimentados del 'verdolaga' reveló detalles.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de feb, 2026
Comparta en:
Elkin Rivero con Lionel Messi en Nacional vs. Inter Miami.
Elkin Rivero con Lionel Messi en Nacional vs. Inter Miami.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad