Elkin Rivero, dolido por autogol en Nacional vs. Inter Miami: "Lloró, pero está bien que le duela"

Nacional perdió 2-1 con Inter Miami, en el estadio Atanasio Girardot, en juego de preparación. Las miradas se las robó Lionel Messi, quien disputó 75 minutos y deslumbró cada vez que tocaba la pelota. Los antioqueños perdieron por un autogol de Elkin Rivero al 89'. Al finalizar el encuentro, una de los más experimentados reveló que el joven estaba muy golpeado por esa infortunada acción.

William Tesillo, quien fue titular, habló con los medios en zona mixta y contó detalles sobre el estado de ánimo de Rivero. "Justo me le acerqué, estaba llorando cuando entró. Le dije que son cosas que se aprenden. Le va a volver a pasar mil veces. Nadie quiere hacer un autogol, él es un buen muchacho y está bien que le duela también, pero que sea siempre para mejorar. Todo sirve para crecer", contó el zaguero.

Tesillo mostró su felicidad por enfrentar al astro argentino y otras estrellas. "Un partido lindo, un gran espectáculo. Viene para mi el más grande del fútbol que es Messi con Luis Suárez y Rodrigo de Paul. Un lindo espectáculo y también sirve para darle ritmo a los muchachos que no vienen jugando regularmente, para mirar otras caras y a los jóvenes. La verdad todo es ganancia hoy, obviamente queríamos ganar, no se pudo, pero ahorita ya prepararnos para lo que se viene este miércoles", agregó.

Por último, el defensor central dejó en claro que si bien era un encuentro de fogueo, se lo tomaron enserio. "Nosotros salimos a competir, a ganar, como hay que salir aquí en el campo. Estos partidos sirven para mirar otros compañeros, los jóvenes, los que vienen llegando a acoplarse. Hace rato no hacíamos fútbol por las fechas aplazadas que tenemos y sirve para eso, para seguir creciendo", concluyó.



Lionel Messi hizo vibrar el Atanasio Girardot

La Pulga, de 38 años, fue determinante para el empate con un tiro desde fuera del área que pegó en el palo y fue aprovechado en el rebote por el artillero uruguayo Luis Suárez.

Elkin Rivero marcó un autogol para darle la victoria al Inter Miami al final del partido, al que los hinchas también asistieron con camisetas de la Albiceleste y del Barcelona español.

Atlético Nacional había abierto el marcador con tanto de su promesa Juan Manuel Rengifo.