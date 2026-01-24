Luis Javier Suárez tiene 'volando' al Sporting de Lisboa: firmó doblete en el 2-1 sobre Arouca

El colombiano Luis Javier Suárez brilló este sábado en la victoria del Sporting frente al Arouca (1-2) al anotar los dos goles de los 'leones' en la decimonovena jornada de la Liga Portugal.

El encuentro, disputado en el Estádio Municipal de Arouca, concluyó a favor del club lisboeta, que sufrió hasta el final del partido para evitar un empate.

El primer tanto llegó en el minuto 35, cuando el cafetero remató tras un pase del uruguayo Maxi Araújo.

El español Iván Barbero, exjugador del Osasuna y del Deportivo, anotó para el Arouca en el minuto 48.



No fue hasta el minuto 6 del tiempo de descuento de la segunda parte que el colombiano logró romper el empate y dar la victoria al Sporting.

Con este resultado, los 'leones' se mantienen en segunda posición con 48 puntos.

El Oporto, que este lunes se enfrentará al Gil Vicente, se mantiene primero, con 52 puntos, mientras que el Benfica, que este domingo juega contra el Estrela da Amadora, va tercero, con 42 puntos.

El Arouca, decimotercero, acumula 17 puntos.