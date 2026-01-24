Nuevo apodo para Luis Javier Suárez por sus goles con Sporting Lisboa; así le dicen en Portugal

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El atacante colombiano Luis Javier Suárez volvió a ganarse los focos en el Sporting de Lisboa al firmar otro doblete, esta vez para la victoria 2-1 en el campo del Arouca, el sábado en la 19ª jornada de la liga portuguesa.
El segundo y definitivo tanto, el de la victoria, llegó además en el último suspiro (90+6').
Luis Fenómeno ⭐️— Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) January 24, 2026
📸 @dj_dsigns pic.twitter.com/rG8DuyQdXx
Gracias a ese triunfo in extremis, los verdiblancos, segundos de la tabla, se aproximan provisionalmente a cuatro puntos del líder Oporto, que el lunes recibe al Gil Vicente.
Luis Javier Suárez ya había sido el protagonista esta semana en la gran victoria 2-1 sobre el Paris Saint-Germain en la séptima jornada de la Liga de Campeones europea.
Publicidad
En la tabla de máximos anotadores de la Primeira Liga, el jugador cafetero alcanza ahora en la primera posición, con 17 dianas, al griego Vangelis Pavlidis (Benfica).