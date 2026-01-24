Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nuevo apodo para Luis Javier Suárez por sus goles con Sporting Lisboa; así le dicen en Portugal

Nuevo apodo para Luis Javier Suárez por sus goles con Sporting Lisboa; así le dicen en Portugal

El buen rendimiento, acompañado de anotaciones en los diferentes torneos, ha llevado a que Luis Javier Suárez se ganara un particular sobrenombre en Europa.

Por: AFP
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, figura de Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, figura de Sporting Lisboa en la Liga de Portugal
Twitter de Sporting Lisboa

Publicidad

Publicidad

Publicidad