Nuevo apodo para Luis Javier Suárez por sus goles con Sporting Lisboa; así le dicen en Portugal

El atacante colombiano Luis Javier Suárez volvió a ganarse los focos en el Sporting de Lisboa al firmar otro doblete, esta vez para la victoria 2-1 en el campo del Arouca, el sábado en la 19ª jornada de la liga portuguesa.

El segundo y definitivo tanto, el de la victoria, llegó además en el último suspiro (90+6').

Gracias a ese triunfo in extremis, los verdiblancos, segundos de la tabla, se aproximan provisionalmente a cuatro puntos del líder Oporto, que el lunes recibe al Gil Vicente.

Luis Javier Suárez ya había sido el protagonista esta semana en la gran victoria 2-1 sobre el Paris Saint-Germain en la séptima jornada de la Liga de Campeones europea.



Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra el gol de la victoria de Sporting Lisboa sobre Arouca Twitter de Sporting Lisboa

Publicidad

En la tabla de máximos anotadores de la Primeira Liga, el jugador cafetero alcanza ahora en la primera posición, con 17 dianas, al griego Vangelis Pavlidis (Benfica).