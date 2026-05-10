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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3: Egan Bernal no suelta el podio

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3: Egan Bernal no suelta el podio

Este domingo, la tercera jornada del Giro de Italia 2026 dejó como ganador al francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quien se impuso en un disputado esprint en Sofia, Bulgaria.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 10 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano.
Egan Bernal, ciclista colombiano.
Getty Images.

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