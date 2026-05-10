Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3: Egan Bernal no suelta el podio

Este domingo, la etapa 3 del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo entre las localidades de Plovdiv y Sofia con un recorrido de 175 kilómetros que apenas tuvo un puerto de montaña. El ganador fue el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step), líder de la camiseta de los puntos. La clasificación general no sufrió cambios: Thomas Silva (XDS Astana Team) sigue de líder y el colombiano Egan Bernal (Netcompany INEOS) sostuvo la tercera casilla.

Antes de tomar la salida en Plovdiv, se confirmó el retiro de Adam Yates (UAE Team Emirates), candidato al título, tras la fuerte caída de la segunda fracción. Con el banderazo arriba, varios los corredores que saltaron a la parte de adelante para intentar escaparse. Tal causa fue lograda por Diego Sevilla (Team Polti VisitMalta), Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), quienes les sacaron buena ventaja al lote.

Poco a poco los tres fugados aceleraron el paso y se pusieron a tres minutos del pelotón. Tarozzi se quedó con los puntos en los esprints intermedios Dolna Banya y Kilómetro Red Bull, mientras que Sevilla, líder de la camiseta azul, ganó el puerto de montaña en Borovets Pass.

En el grupo de los favoritos comenzaron a acelerar el paso y fueron cuatro los equipos que hicieron el trabajo fuerte en la persecución: XDS Astana Team, Souda Quick-Step, Lidl - Trek y Unibet Rose Rockets.



La fracción estuvo tranquila hasta que a 7 km se presentó una caída que tuvo como afectado a Timo de Jong (Team Picnic PostNL). De ahí en adelante, el desespero se apoderó del lote y le dieron cacería a los escapados a 200 metros de la meta. Los esprinters pusieron la cara y el más veloz fue Paul Magnier (Soudal Quick-Step), quien ya había ganado la primera etapa. El podio de la jornada lo completaron Jonathan Milan (Lidl - Trek) y Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets).

Paul Magnier, ganador de la etapa 3 del Giro de Italia 2026. Getty Images.

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Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 3