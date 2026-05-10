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Gol Caracol  / Los estadios del Mundial 2026, a un mes de la inauguración; historia, datos y mucho más

Los estadios del Mundial 2026, a un mes de la inauguración; historia, datos y mucho más

Queda un mes para el inicio del Mundial 2026, y acá le presentamos algunos detalles y curiosidades del los estadios que albergarán la cita orbital en tierras norteamericanas.

Por: AFP
Actualizado: 10 de may, 2026
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El MetLife Stadium acogerá la final del Mundial 2026.
El MetLife Stadium acogerá la final del Mundial 2026.
AFP

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