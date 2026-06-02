Noticia de última hora sobre Sebastián Villa; en Argentina hablaron de su futuro

Sebastián Villa ha acaparado los titulares de la prensa en el último tiempo luego de que tuviera la posibilidad de ser convocado en la Selección Colombia para el Mundial 2026. Néstor Lorenzo lo incluyó en la prelista de 55 jugadores y en el ambiente se rumoraba tenía intenciones de que jugara en la cita orbital, aunque eso no terminó sucediendo y se quedó por fuera. El extremo de Independiente Rivadavia no era muy aceptado por sus antecedentes con la justicia por dos casos: uno por violencia doméstica y otro por violencia sexual.

Villa tiene un gran presente y desde que fichó por el club mendocino ha marcado 13 goles y 24 asistencias en 80 partidos. Con 30 años todavía tiene mercado y en las últimas horas la prensa argentina reveló detalles importantes sobre su futuro, pero que tienen que ver directamente con su pasado.

Según el portal 'Diario Olé', el colombiano estableció contactos con Boca Juniors, equipo en el cual ya jugó y fue figura. "Así, uno de los primeros movimientos que se hicieron en torno al rearmado del plantel es el de haber contactado ya a Sebastián Villa, el apuntado para ser la bandera del ataque del equipo, tan castigado por ineficacia en estos días. La gestión se dio durante el fin de semana y no trascendieron demasiados detalles", informó el citado portal.

Sebastián Villa, jugador colombia en Boca Juniors. /AFP

En Argentina y en el ambiente del conjunto 'xeneize' se sabe que el presidente y exjugador Juan Román Riquelme tiene una debilidad por Villa, puesto que muchas veces no dudó en decir que "es el mejor jugador de la Liga".



El nacido en Bello, Antioquia, tuvo un gran inicio de carrera en el Deportes Tolima y en el 2018 fue fichado por Boca Juniors. Desde ese momento hasta el 2023 anotó 29 goles y dio 33 asistencias en 172 partidos. Además ganó dos títulos de la Liga (2019-20 y 2022), dos Supercopa (2018 y 2022), dos Copa de la Liga (2020 y 2022) y una Copa (2019-20).

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De esta manera habrá que esperar si se conocen más detalles de las negociaciones entre el colombiano y el conjunto 'azul y oro' para ponerle fin a los rumores.