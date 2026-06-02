Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRIGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Noticia de última hora sobre Sebastián Villa; en Argentina hablaron de su futuro

Noticia de última hora sobre Sebastián Villa; en Argentina hablaron de su futuro

La prensa argentina reveló que el colombiano Sebastián Villa se marcharía de Independiente Rivadavia para fichar por un gigante del país del sur del continente.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de jun, 2026
Comparta en:
Sebastián Villa, delantero colombiano y capitán de Independiente Rivadavia, en un partido de la Copa Argentina
Sebastián Villa, delantero colombiano y capitán de Independiente Rivadavia, en un partido de la Copa Argentina
Getty Images

Sebastián Villa ha acaparado los titulares de la prensa en el último tiempo luego de que tuviera la posibilidad de ser convocado en la Selección Colombia para el Mundial 2026. Néstor Lorenzo lo incluyó en la prelista de 55 jugadores y en el ambiente se rumoraba tenía intenciones de que jugara en la cita orbital, aunque eso no terminó sucediendo y se quedó por fuera. El extremo de Independiente Rivadavia no era muy aceptado por sus antecedentes con la justicia por dos casos: uno por violencia doméstica y otro por violencia sexual.

Villa tiene un gran presente y desde que fichó por el club mendocino ha marcado 13 goles y 24 asistencias en 80 partidos. Con 30 años todavía tiene mercado y en las últimas horas la prensa argentina reveló detalles importantes sobre su futuro, pero que tienen que ver directamente con su pasado.

Bryan Castrillón celebra su gol con Junior frente a Nacional en la Liga BetPlay I-2026
Fútbol Colombiano

Vea el gol de Bryan Castrillón con Junior vs Nacional por la final de Liga BetPlay I-2026

La Selección Uruguay podría quedarse sin Giorgian de Arrascaeta para el Mundial 2026
Gol Caracol

Uruguay, en aprietos; figura sufrió una lesión muscular a pocos días del Mundial 2026

Cristian Barrios, jugador de Junior de Barranquilla, y Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético de Nacional
Fútbol Colombiano

Alineaciones titulares confirmadas de Junior y Nacional para la final de Liga BetPlay I-2026

Según el portal 'Diario Olé', el colombiano estableció contactos con Boca Juniors, equipo en el cual ya jugó y fue figura. "Así, uno de los primeros movimientos que se hicieron en torno al rearmado del plantel es el de haber contactado ya a Sebastián Villa, el apuntado para ser la bandera del ataque del equipo, tan castigado por ineficacia en estos días. La gestión se dio durante el fin de semana y no trascendieron demasiados detalles", informó el citado portal.

sebastian-villa-boca-juniors
Sebastián Villa, jugador colombia en Boca Juniors.
/AFP

En Argentina y en el ambiente del conjunto 'xeneize' se sabe que el presidente y exjugador Juan Román Riquelme tiene una debilidad por Villa, puesto que muchas veces no dudó en decir que "es el mejor jugador de la Liga".

El nacido en Bello, Antioquia, tuvo un gran inicio de carrera en el Deportes Tolima y en el 2018 fue fichado por Boca Juniors. Desde ese momento hasta el 2023 anotó 29 goles y dio 33 asistencias en 172 partidos. Además ganó dos títulos de la Liga (2019-20 y 2022), dos Supercopa (2018 y 2022), dos Copa de la Liga (2020 y 2022) y una Copa (2019-20).

Publicidad

De esta manera habrá que esperar si se conocen más detalles de las negociaciones entre el colombiano y el conjunto 'azul y oro' para ponerle fin a los rumores.

Luis Suárez con la Selección Uruguay
Gol Caracol

¿Quién heredará la camiseta número '9' de Uruguay en el Mundial 2026?

Claudio Úbeda, DT de Boca Juniors.
Gol Caracol

¿Quiénes son los candidatos para reemplazar a Claudio Úbeda en Boca Juniors?

Imagen de referencia del trofeo que se le entrega al campeón del Roland Garros
Tenis

Programación de Roland Garros 2026; hora y dónde ver los partidos, EN VIVO, por TV

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Sebastián Villa

Boca Juniors

Liga Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad