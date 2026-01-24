Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras derrota del Bayern Múnich y triunfo del Borussia Dortmund

Ya no es imparable: el Bayern Múnich registró su primera derrota de la temporada en la Bundesliga al perder 2-1 en su estadio ante el Augsburgo, este sábado en un derbi bávaro en la 19ª jornada del campeonato alemán.

El revés dejó al Bayern plantado en los 50 puntos y fue aprovechado por el Borussia Dortmund (2º, 42 puntos), que en el último turno del día venció 3-0 en el campo del Unión Berlín, para recortar de 11 a 8 puntos su desventaja e inyectar una dosis de emoción a una Bundesliga necesitada de ella.

En el Allianz Arena de Múnich, nada hacía pensar en una sorpresa cuando el defensa japonés Hiroki Ito adelantó a los muniqueses en el minuto 23, elevándose para rematar de cabeza un saque de esquina lanzado por el francés Michael Olise, pero en la recta final del choque los visitantes dieron la vuelta al marcador, con los tantos sucesivos del brasileño Arthur Chaves (75') y del francés Han-Noah Massengo (81').

En el descuento final, el Bayern rozó el empate con un disparo al larguero de Olise.



El colombiano Luis Díaz también tuvo una buena ocasión para marcar avanzada la primera mitad, pero su falta de efectividad en esta ocasión, al igual que la del inglés Harry Kane, permitió al Augsburgo, que sube al decimotercer lugar y toma oxígeno en la lucha por la permanencia, llegar con vida a la segunda mitad.

"En la segunda parte es como si nos hubiera faltado energía. No jugamos con fluidez y ellos presionaron más, nos lo pusieron difícil. Siendo sincero, han merecido ganar por esa segunda parte", reconoció Kane.

La enorme ventaja conseguida en la primera vuelta del torneo por el vigente campeón no hace pensar todavía que su hegemonía deba ser cuestionada, pero este resultado evitará en cualquier caso que el Bayern pueda acabar la temporada liguera invicto, algo que en Alemania solo logró el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso (90 puntos, con 28 victorias y 6 empates), en la temporada 2023-2024.

El revés llega justo antes de la conclusión de la fase de liguilla de la Champions, donde el Bayern de Múnich jugará en Eindhoven (Países Bajos), aunque con la tranquilidad de haber garantizado ya su pase a octavos de la competición suprema del fútbol europeo.



El Dortmund responde

Conociendo ya la derrota del Bayern, el Borussia Dortmund salió decidido a por el triunfo e hizo un partido muy sólido en la capital (3-0).

Los tantos amarillos contra el Unión Berlín fueron conseguidos por Emre Can (10' de penal), Nico Schlotterbeck (53') y Maximilian Beier (84').

El triunfo reconduce el rumbo del equipo de Niko Kovac después de caer 2-0 esta semana en Liga de Campeones ante el Tottenham inglés y cuatro días antes de recibir al Inter de Milán en la última jornada, donde los alemanes apurarán sus reducidas opciones de poder acceder al Top 8 y clasificarse, sin necesidad de ir al play-off de repesca, a los octavos de final.

El Unión Berlín queda por su parte noveno en la Bundesliga, en una zona de nadie y sin poder aproximarse a los puestos europeos.



Tabla de posiciones de la Bundesliga 2025-26

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 Bayern 19 16 2 1 72 16 56 50 2 Dortmund 19 12 6 1 38 17 21 42 3 Hoffenheim 18 11 3 4 38 22 16 36 4 RB Leipzig 18 11 2 5 36 24 12 35 5 Stuttgart 18 10 3 5 33 26 7 33 6 Leverkusen 18 10 2 6 35 25 10 32 7 Frankfurt 19 7 6 6 39 42 -3 27 8 Friburgo 18 6 6 6 29 31 -2 24 9 Union Berlin 19 6 6 7 24 30 -6 24 10 Colonia 18 5 5 8 27 30 -3 20 11 Mönchengladbach 18 5 5 8 23 29 -6 20 12 Wolfsburg 19 5 4 10 28 41 -13 19 13 Augsburgo 19 5 4 10 22 36 -14 19 14 Hamburg 18 4 6 8 17 27 -10 18 15 Werder Bremen 18 4 6 8 21 35 -14 18 16 Mainz 05 19 3 6 10 21 32 -11 15 17 St. Pauli 18 3 4 11 16 31 -15 13 18 Heidenheim 19 3 4 12 17 42 -25 13