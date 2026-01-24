Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras derrota del Bayern Múnich y triunfo del Borussia Dortmund

Tabla de posiciones de la Bundesliga, tras derrota del Bayern Múnich y triunfo del Borussia Dortmund

Este sábado, Bayern Múnich perdió su invicto con el Augsburgo mientras que el Borussia Dortmund goleó al Unión Berlín.

Por: AFP
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Bayern Múnich y Borussia Dortmund.
Bayern Múnich y Borussia Dortmund.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad