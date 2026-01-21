Vasco da Gama entregó noticia con jugador de Selección Colombia como protagonista; a brillar más

Vasco da Gama, uno de los clubes más tradicionales de Brasil, anunció este miércoles el fichaje definitivo del delantero colombiano Carlos Andrés Gómez, quien estaba en préstamo por el Rennes francés, con un contrato que lo vinculará al conjunto de Río de Janeiro hasta enero de 2031.

El acuerdo definitivo, válido por cinco temporadas, tiene renovación obligatoria hasta junio del mismo año.

El anunció provocó positivas reacciones entre los seguidores del conjunto de Rio de Janeiro, quienes además están a la expectativa del fichaje de Marino Hinestroza procedente de Atlético Nacional. "A brillar más", "Muy bien", "Excelente negocio", fueron algunas de las apreciaciones a la publicación del semifinalista de la Copa de Brasil.

O Vasco da Gama acertou a compra dos direitos econômicos do atacante Andrés Goméz junto ao Rennes, da França.



O vínculo definitivo do colombiano com o Gigante da Colina será até janeiro de 2031, com obrigação de renovação até o fim de junho do mesmo ano. 🇨🇴✍️



Mais detalhes em… pic.twitter.com/bvlZb2hpNs — Vasco da Gama (@VascodaGama) January 21, 2026

Publicidad

Gómez, de 22 años, llegó al Vasco en agosto de 2025 como parte de un paquete de refuerzos para levantar al conjunto carioca que venía a pique en el Campeonato Brasileño.

Desde entonces ha disputado 22 partidos, en los que sumó ocho asistencias y un gol.

Publicidad

El colombiano, oriundo del departamento de Chocó, se formó en las divisiones inferiores de Millonarios y saltó a la Major League Soccer de Estados Unidos antes de ser fichado por el Rennes.

Según medios locales, la opción de compra ya estaba prevista en el contrato de préstamo y representa para el club carioca una inversión de 4,5 millones de euros (unos 5,2 millones de dólares) por el 60 % de sus derechos económicos.