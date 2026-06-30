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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Haaland en Noruega-Costa de Marfil

Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Haaland en Noruega-Costa de Marfil

Erling Haaland apareció en el momento justo para desequilibrar el partido de este martes en el Mundial 2026 y se le acercó a Lionel Messi, quien marcha en la cima de los máximos artilleros.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Selecciones de Costa de Marfil vs. Selección de Noruega
Acción de juego de Erling Haaland en el encuentro entre la Selecciones de Costa de Marfil vs. Selección de Noruega
AFP

Erling Haaland marcó un gol en la victoria 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil, en partido jugado en el estadio de Dallas y con el que los europeos lograron un sufrido y trabajado paso a los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. De esa manera, el '9' noruego se mantiene en la pelea por ser el máximo artillero del certamen que organiza la FIFA.

Amad Diallo con Costa de Marfil
Gol Caracol

Vea el espectacular golazo de Amad Diallo para el empate de Costa de Marfil vs. Noruega

Gol de Antonio Nusa con Noruega
Gol Caracol

Vea el golazo de Antonio Nusa para poner en ventaja a Noruega vs Costa de Marfil, en el Mundial 2026

Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026, tras la jornada de dieciseisavos de final iniciando este martes:

6 goles: Messi (Argentina)
5 goles: Haaland (Noruega)

4 goles: O. Dembélé (Francia), (Noruega), Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles: Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kane (Inglaterra), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)
2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Bellingham (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Elanga (Suecia), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Ñuñoz (Colombia), Oyarzabal (España), Pépé (Costa de Marfil), Quiñones (México), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza),
Diallo (Costa de Marfil)

1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Baena (España), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Diarra (Senegal), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Embolo (Suiza), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Jiménez (México), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukaku (Bélgica), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Rahimi (Marruecos), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto).

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Selecciones de Costa de Marfil vs. Selección de Noruega
Celebración de la Selección de Noruega ante la Selección de Costa de Marfil
AFP

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