Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras tanto de Haaland en Noruega-Costa de Marfil

Erling Haaland marcó un gol en la victoria 2-1 de Noruega sobre Costa de Marfil, en partido jugado en el estadio de Dallas y con el que los europeos lograron un sufrido y trabajado paso a los octavos de final del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. De esa manera, el '9' noruego se mantiene en la pelea por ser el máximo artillero del certamen que organiza la FIFA.

Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026, tras la jornada de dieciseisavos de final iniciando este martes:

6 goles: Messi (Argentina)

5 goles: Haaland (Noruega)

4 goles: O. Dembélé (Francia), (Noruega), Mbappé (Francia), Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles: Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kane (Inglaterra), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)

2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Bellingham (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Elanga (Suecia), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Ñuñoz (Colombia), Oyarzabal (España), Pépé (Costa de Marfil), Quiñones (México), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza),

Diallo (Costa de Marfil)



1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Baena (España), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Diarra (Senegal), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Embolo (Suiza), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Jiménez (México), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukaku (Bélgica), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Rahimi (Marruecos), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto).

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