Partidos EN VIVO HOY 18 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este sábado, el calendario futbolero promete emociones en competiciones en el fútbol de Europa, en la MLS, en la Liga BetPlay I-2026 y también en la Liga de Naciones de la Conmebol, certamen en donde juega la Selección Colombia femenina frente a Argentina.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY sábado 18 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Portsmouth vs. Leicester City
|6:30 a.m. - Championship - Disney+ Premium, ESPN 5
|Brentford vs. Fulham
|6:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Udinese vs. Parma
|8:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Hoffenheim vs. Borussia Dortmund
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 2
|Bayer Leverkusen vs. Augsburg
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Werder Bremen vs. Hamburguer SV
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|FC Unión Berlín vs. VfL Wolfsburg
|8:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium
|Suecia vs. Serbia
|9:00 a.m.- FIFA Copa Mundial 2026 - Disney+ Premium
|Newcastle vs. Bournemouth
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|España vs. Ucrania
|9:00 a.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - Disney+ Premium, ESPN 5
|Hull City vs. Birmingham
|9:00 a.m. - Championship - Disney+ Premium
|Liechtenstein vs. Bosnia
|9:00 a.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - FIFA+, DAZN App Gratis
|Leeds United vs. Wolverhampton
|9:00 a.m. - Premier League - Disney+ Premium, ESPN
|Lorient vs. Olympique Marseille
|10:00 a.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium, ESPN 4
|Napoli vs. Lazio
|11:00 a.m. - Serie A Italiana - Disney+ Premium, ESPN
|Tottenham vs. Brighton
|11:30 a.m. - Premier League - Disney+ Premium
|Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig
|11:30 a.m. - Bundesliga - Disney+ Premium, ESPN 2
|Angers vs. Le Havre AC
|12:00 p.m. - Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Toronto FC vs. Austin FC
|12:00 p.m. - MLS - Apple TV
|Gençlerbirligi SK vs. Galatasaray
|12:00 p.m. - Superliga Turca - Disney+ Premium
|Gimnasia La Plata vs. Estudiantes RC
|1:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Bélgica vs. Escocia
|1:30 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - Disney+ Premium
|CF Montréal vs. New York Red Bulls
|1:30 p.m. - MLS - Apple TV
|AS Roma vs. Atalanta
|1:45 p.m. -Serie A Italiana - Disney+ Premium
|Corea del Sur vs. Zambia
|1:50 p.m. - FIFA Women´s Series - FIFA+, DAZN App Gratis
|Chelsea vs. Manchester United
|2:00 p.m. - pre - Disney+ Premium, ESPN
|Atlético Madrid vs. Real Sociedad
|2:00 p.m. - Copa del Rey Final - Win
|Lille vs. Nice
|2:05 p.m.- Francia Ligue 1 - Disney+ Premium
|Francia vs. Países Bajos
|2:10 p.m. - FIFA Copa Mundial Femenina - Disney+ Premium
|Instituto vs. Estudiantes de La Plata
|3:15 p.m. -Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Real Cartagena vs. Barranquilla
|3:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Independiente Yumbo vs. Real Soacha Cundinamarca
|3:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Orsomarso vs. Leones
|3:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Real Santander vs. Bogotá
|3:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Tigres FC vs. Quindío
|3:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Colorado Rapids vs. Inter Miami CF
|3:30 p.m. -MLS - Apple TV
|Atlético FC vs. Unión Magdalena
|3:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Envigado vs. Patriotas
|3:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|Uruguay vs. Chile
|4:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - GolCaracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Ecuador vs. Perú
|4:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - DSports
|Independiente vs.Defensa y Justicia
|5:30 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Venezuela vs. Bolivia
|6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - DSports
|Argentina vs. Colombia
|6:00 p.m. - CONMEBOL Liga de Naciones Femenina - Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|Deportes Tolima vs. Deportivo Pereira
|6:10 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|New York City vs. Charlotte FC
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Atlanta United vs. Nashville SC
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|FC Cincinnati vs. Chicago Fire
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Orlando City vs. Houston Dynamo
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|New England Revolution vs. Columbus Crew
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Philadelphia Union vs. DC United
|6:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Minnesota United vs. Portland Timbers
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|FC Dallas vs. Los Angeles Galaxy
|7:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Argentinos Juniors vs. Atlético Tucumán
|7:45 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional,Fanatizaz
|Brasil vs. Canadá
|8:20 p.m. - FIFA Women's Series - FIFA+, DAZN App Gratis
|Seattle Sounders vs. St. Louis City SC
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV
|Fortaleza vs. Águilas Doradas
|8:30 p.m. - Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Real Salt Lake vs. San Diego FC
|8:30 p.m. - MLS - Apple TV