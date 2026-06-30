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Gol Caracol  / "Contra Paraguay, Alemania vivió un final desastroso en un torneo en el que nunca llegó a aterrizar"

"Contra Paraguay, Alemania vivió un final desastroso en un torneo en el que nunca llegó a aterrizar"

Luego de la eliminación de Alemania del Mundial 2026 a manos de Paraguay, las críticas hacia el equipo y a Nagelsmann no han parado. Le dan con toda en la prensa internacional.

Por: EFE
Actualizado: 30 de jun, 2026
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Julian Nagelsmann, director técnico de la Selección de Alemania, tras la eliminación del Mundial 2026
Julian Nagelsmann, director técnico de la Selección de Alemania, tras la eliminación del Mundial 2026
AFP

La prensa alemana reaccionó este martes con un sentimiento de decepción ante la eliminación de la Selección de Alemania, llegando a calificarla como humillante luego de que el pasado lunes fuera eliminada de la cita mundialista en tanda de penaltis contra la Selección de Paraguay en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, de la que culpa principalmente al seleccionador nacional, Julian Nagelsmann.

"Un testimonio de incompetencia para el fútbol alemán y para Nagelsmann", titula el deportivo 'Kicker' en una columna de opinión de su redactor jefe, según el cual la selección alemana abandona la primera ronda eliminatoria "como la mayor decepción del torneo hasta la fecha".

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La mayor crítica se la lleva el seleccionador nacional, que "no ha logrado aúnar y potenciar los puntos fuertes de su equipo". El semanario 'Spiegel' titula en su edición digital con "el fiasco de Foxborough", y agrega que "el sueño alemán de ganar el Mundial se ha esfumado con la humillación en los dieciseisavos de final".

"Para el capitán de la selección alemana, (Joshua) Kimmich, es ya el tercer fracaso en un Mundial. Sin embargo, a pesar de la decepción, demuestra grandeza, a diferencia del seleccionador nacional", añade. Para el 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', la eliminación supone "una derrota que resume a la perfección el Mundial de Alemania".

Paraguay celebra una histórica victoria sobre Alemania en el Mundial 2026
Selección de Paraguay ante la Selección de Alemania
AFP

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"Frente a Paraguay, la selección alemana vive un final desastroso en un torneo en el que nunca llegó a aterrizar", afirma el rotativo, que se pregunta si "terminará ahora la etapa de Nagelsmann como seleccionador nacional justo donde comenzó".

Para el diario muniqués 'Süddeutsche Zeitung", la eliminación de Alemania fue "la siguiente humillación" del torneo para la selección nacional. "Tres penaltis fallados: Alemania pierde de forma dramática, pero totalmente merecida, frente a Paraguay y se ve obligada a abandonar también este Mundial antes de los octavos de final. Y eso que el seleccionador alemán quería proclamarse campeón del mundo", continúa.

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