Palabras de Jürgen Klopp sobre el DT de la Selección de Alemania crearon polémica; le caen con todo

Varios antiguos internacionales alemanes criticaron las declaraciones de Jürgen Klopp, comentarista para la televisión durante el Mundial 2026, después de unas palabras no demasiado afortunadas sobre el seleccionador de la Selección de Alemania, Julian Nagelsmann.

El exentrenador del Liverpool, que comparte micrófono con el exdelantero del Bayern y de la selección Thomas Müller, declaró el domingo antes del partido de Alemania contra Curazao que él no habría elegido el mismo once inicial que Nagelsmann.

"Por suerte, Julian Nagelsmann sigue siendo el seleccionador... por el momento", declaró en antena el técnico de 59 años. Unas palabras que no sentaron naada bien, sobre todo porque Jürgen Klopp, que dejó el Liverpool en 2024, es citado con frecuencia para tomar las riendas de la Mannschaft.

"Sus palabras no le van a facilitar la tarea a Nagelsmann. Me gustaría saber qué hubiera respondido si, antes de un partido importante de Liga de Campeones, cuando estaba en el Liverpool, un comentarista le hubiera aconsejado dejar a uno de sus jugadores clave en el banquillo", lamentó en particular el excapitán de la Mannschaft Lothar Matthäus, récord de partidos internacionales con Alemania (150).



Jürgen Klopp X @LFC

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Las declaraciones de Klopp son "inaceptables", consideró por su parte Stefan Effenberg, con 35 internacionalidades. "Puedes hacer ese tipo de comentario tomando una cerveza en un bar, pero desde luego no delante de millones de telespectadores", añadió. Entre tanto, Alemania terminó imponiéndose claramente en su partido inaugural del Mundial al derrotar a Curazao por 7-1.

Y luego Jürgen Klopp se disculpó: "Podría haberme dado de bofetadas por haber dicho eso", afirmó. "Simplemente se me escapó, no hay que verle absolutamente ningún significado". Julian Nagelsmann no pareció tomárselo a mal: Alemania "tiene un montón de expertos, Thomas y Jürgen son buenos tipos". "Han tenido mucho éxito en el fútbol, pueden hablar de lo que quieran, así son las cosas", declaró.