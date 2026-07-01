A Harry Kane lo llenaron de elogios desde RD Congo; "recurrieron al mejor delantero del mundo"

Sébastien Desabre, técnico de la selección congoleña, destacó que Inglaterra tuvo que recurrir a Harry Kane el "mejor delantero del mundo" para remontar en el partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 disputado en Atlanta.

Inglaterra se clasificó a octavos de final tras imponerse de remontada a la República Democrática del Congo por 2-1, con dos goles de Harry Kane (ms.75 y 86) que neutralizaron el logrado por Brian Cipenga a los 10 minutos.

"Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Ingalterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar. Hicimos lo que debimos y hemos estado cerca. Esto ya es en sí una victoria", dijo el entrenador en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Cuando representantas a la selección de tu país tienes que dejar algo y todo el mundo ha visto hoy que el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel", agregó.



Desabre admitió que sus jugadores, obviamente, están "decepcionados", pero matiz que en el desarrollo del Mundial han sido destacados.

Gol de Harry Kane con Inglaterra AFP

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"Estamos decepcionados, porque nos marchamos de la Copa Mundial. Hemos anotado 5 y nos han metido 5, e hemos disputado una buena Copa Mundial contra cuatro selecciones que (Colombia, Portugal, Uzbekistán e Inglaterra) que están mucho mas arriba en la clasificación mundial"

Por otro lado, el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, afirmó este miércoles que sus pupilos pueden afrontar dificultades con los 2.240 metros de altitud Ciudad de México, donde enfrentarán al Tri en los octavos de final del Mundial, y en cuyo estadio, el Azteca, hace 40 años Diego Armando Maradona dejó a los Tres Leones en la cuneta con dos goles antológicos.

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Sin embargo, Tuchel no hizo mención a ese partido de cuartos del Mundial del Mundial de México 1986 cuando se le preguntó en rueda de prensa por el estadio de la capital mexicana, y aseguró que aún tiene la cabeza puesta en la trabajada victoria sobre República Democrática del Congo de hoy en Atlanta.

"Todavía no (he pensado sobre ello). Acabo de salir de este partido e intento disfrutarlo, pero es quizás uno de los encuentros más hermosos y emocionantes que se pueden disputar; contra México en el Azteca", explicó el alemán, sin mencionar aquel partido de hace 40 años.

En ese estadio en 'el Pelusa' eliminó a una formación inglesa liderada por Glenn Hoddle y Gary Lineker gracias, primero, a la 'Mano de Dios' y después al considerado como el mejor gol de la historia de los Mundiales, en el que recorrió 60 metros en unos 10 segundos mientras se libraba de seis ingleses, incluido el portero Peter Shilton.