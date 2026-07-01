Vea el gol de Ismaila Sarr en Bélgica vs. Senegal, en el Mundial 2026

Senegal volvió a sorprender a Bélgica, esta vez en el inicio de la segunda parte, en el Lumen Field, en Seattle.

A los 51 minutos, Moussa Niakhaté lanzó un balón en profundidad, Sarr bajó la pelota, controló y metió un derechazo que dejó sin chances a Thibaut Courtois.

Vea el gol de Ismaila Sarr:

¡GOLAZO DE SENEGAL PARA AUMENTAR LA DIFERENCIA! 🇸🇳⚽



La tercera fue la vencida: tras dos remates en el palo, Ismaila Sarr le rompió el arco a Courtois y convirtió el 2-0 sobre Bélgica. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/J0plVZMYPv — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026