Vea el gol de Ismaila Sarr en Bélgica vs. Senegal, en el Mundial 2026

Senegal volvió a sorprender a Bélgica, esta vez en el inicio de la segunda parte, en el Lumen Field, en Seattle.
A los 51 minutos, Moussa Niakhaté lanzó un balón en profundidad, Sarr bajó la pelota, controló y metió un derechazo que dejó sin chances a Thibaut Courtois.
Vea el gol de Ismaila Sarr:
¡GOLAZO DE SENEGAL PARA AUMENTAR LA DIFERENCIA! 🇸🇳⚽— DSPORTS (@DSports) July 1, 2026
La tercera fue la vencida: tras dos remates en el palo, Ismaila Sarr le rompió el arco a Courtois y convirtió el 2-0 sobre Bélgica. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/J0plVZMYPv
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