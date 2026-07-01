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Gol Caracol  / Vea el gol de Ismaila Sarr en Bélgica vs. Senegal, en el Mundial 2026

Vea el gol de Ismaila Sarr en Bélgica vs. Senegal, en el Mundial 2026

Luego de un gran pase de Moussa Niakhaté, Ismaila Sarr controló la pelota y definió con un potente tiro de pierna derecha. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Ismaila Sarr, jugador de Senegal.
Ismaila Sarr, jugador de Senegal.
AFP.

Senegal volvió a sorprender a Bélgica, esta vez en el inicio de la segunda parte, en el Lumen Field, en Seattle.

A los 51 minutos, Moussa Niakhaté lanzó un balón en profundidad, Sarr bajó la pelota, controló y metió un derechazo que dejó sin chances a Thibaut Courtois.

Vea el gol de Ismaila Sarr:

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