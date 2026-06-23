Cristiano Ronaldo: "Parecía que ya me había retirado, pero he vuelto; es agradable batir récords"

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Mundiales y acalló a sus críticos tras una "semana oscura", al anotar dos goles en la contundente victoria por 5-0 sobre Uzbekistán el martes.

El triunfo en Houston dejó a Portugal a un paso de los octavos de final y fue una respuesta rotunda a quienes dudaban del jugador de 41 años.

El gol de Ronaldo a los seis minutos hizo historia —superando incluso a Lionel Messi— al marcar en seis Mundiales desde 2006.

El exjugador del Manchester United, Real Madrid y Juventus celebró con su característico grito de "¡Siu!" y lanzó un rugido ensordecedor ante 68.777 aficionados.



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Tras el 2-0 de Nuno Mendes, Ronaldo marcó su segundo gol con una definición precisa seis minutos antes del descanso.

Con ese tanto, alcanzó los 10 goles en Mundiales, más que cualquier otro jugador portugués, incluido el legendario Eusebio.

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Ronaldo fue visto diciendo: "¡He vuelto, he vuelto!", y declaró a la cadena: "Siempre es agradable batir récords, pero mi objetivo es ayudar a la selección nacional a alcanzar sus metas".

Añadió: "Fue una semana difícil, una semana oscura. Parecía que ya me había retirado del fútbol, pero aguanté, como siempre, porque creo más en el trabajo duro que en cualquier otra cosa. Fue duro, tengo que admitirlo, pero hemos vuelto".

Ronaldo llegó al partido de la fase de grupos contra Uzbekistán, debutante en el torneo, con 143 goles, la mayor cantidad en el fútbol internacional masculino.

Pero quien alguna vez fue considerado un rival de Messi por el título no oficial de mejor jugador, su rendimiento ha ido disminuyendo al más alto nivel.

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Tuvo poca participación en el decepcionante empate 1-1 contra la República Democrática del Congo, con el que Portugal comenzó su andadura en la Copa del Mundo.

Pero cuando tuvo dos oportunidades, falló el gol, lo que provocó que el entrenador Roberto Martínez pidiera que lo sustituyera.

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Sus problemas de cara al gol contrastaban notablemente con los de Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane, quienes tuvieron inicios fulgurantes en el Mundial.

Pero Martínez se ha mantenido firme en su apoyo a su capitán, quien recibió una ovación ensordecedora al salir a calentar en el Estadio de Houston, y de nuevo cada vez que apareció en las pantallas gigantes.

- El día de Ronaldo -

Ronaldo estuvo a punto de marcar a los tres minutos, fallando por poco al conectar con el balón en el segundo palo tras un centro de Mendes. Ronaldo golpeó el césped con frustración.

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No tuvo que esperar mucho para marcar: giró sobre sí mismo en el área pequeña para rematar de primeras un centro de João Cancelo y batir al portero Abduvohid Nematov.

Los uzbekos, claramente superados y dirigidos por el italiano Fabio Cannavaro, campeón del mundo en 2006, fueron el rival perfecto para que Ronaldo recuperara su olfato goleador.

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El 2-0 llegó a los 17 minutos con un golazo de tiro libre de Mendes.

Los uzbekos creyeron haber recortado distancias con un golazo de Azizjon Ganiev, pero el tanto fue anulado tras la intervención del VAR por una falta sobre Cancelo.

Era el día de Ronaldo, quien marcó el tercer gol para Portugal con una definición precisa y controlada, sin oposición.

Podría haber conseguido un hat-trick tras una elaborada jugada de tiro libre, pero Nematov se lo impidió, chocando con el veterano atacante en el proceso.

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Del córner resultante, el marcador se puso 4-0, con Ronaldo nuevamente involucrado en la jugada antes de que el balón rebotara en Nematov y se convirtiera en un autogol.

El suplente Rafael Leao anotó un contundente quinto gol en el minuto 87.

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Antes de esto, las pruebas en contra de Ronaldo comenzaban a acumularse.

En los 10 partidos anteriores en grandes competiciones (Mundial y Eurocopa) antes del encuentro contra Uzbekistán, no había marcado ningún gol y solo había dado una asistencia.

Sin embargo, tuvo una temporada exitosa con el Al Nassr de Arabia Saudí, anotando 28 goles en 30 partidos de liga.

El último partido de la fase de grupos de Portugal es el sábado contra Colombia, que venció a los uzbekos por 3-1.

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Colombia se enfrenta a la República Democrática del Congo más tarde el martes en el Grupo K, sabiendo que una victoria la impulsaría a dieciseisavos de final.