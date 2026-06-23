Cómo quedó la tabla de goleadores del Mundial 2026, tras doblete de Cristiano Ronaldo a Uzbekistán

Cristiano Ronaldo inauguró su casillero goleador en el Mundial 2026, este martes en la goleada 5-0 de la Selección Portugal sobre Uzbekistán, en partido de la segunda jornada del grupo K. El capitán del combinado de las 'quinas' había sido criticado en la previa de este encuentro porque no había logrado anotar en la cita orbital en tierras norteamericanas, pero frente a los dirigidos por Fabio Cannavaro se fue de doblete.

El primer tanto del exReal Madrid llegó al sexto minuto en el campo de juego del NRG Stadium y significó para la apertura del marcador; hubo júbilo en las gradas por parte de los hinchas lusitanos. Además, esa diana le significó al oriundo de Funchal, (Madeira) convertirse en el primer jugador en marcar en seis mundiales.

Ya el segundo tanto de Cristiano Ronaldo llegó al minuto 39. Tras un pase entrelíneas, Cristiano aceleró y definió con pierna derecha, cruzado, a la salida del arquero de Uzbekistán, Abduvohid Nematov.

Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán. afp.

Tabla de goleadores del Mundial 2026, tras doblete de Cristiano Ronaldo a Uzbekistán

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5 goles: Lionel Messi (Argentina)

4 goles: Erling Haaland (Noruega), Kylian Mbappé (Francia)

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3 goles: David (Canadá), Undav (Alemania)

2 goles: Cristiano Ronaldo (Portugal); Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cunha (Brasil), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Manzambi (Suiza), Oyarzabal (España), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal), Summerville (Países Bajos), Ueda (Japón), Vinícius Júnior (Brasil).

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Portugal en el Mundial 2026?

El calendario de la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá indica que será el sábado 27 de junio frente a Colombia.

